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      • Оригинальный дизайн с помощью фотообоев

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:41
      (голосов: 1)
      Интерьерная печатьЖелаете создать уникальный дизайн в своей комнате? Попробуйте использовать фотообои, ведь они прекрасно насыщают помещение «живостью» и яркими сочными красками! С их помощью можно зонировать помещение, а также подчеркнуть уникальность помещения!

      Современные фотообои изготавливаются из качественных материалов, вследствие чего, после поклейки на стену, можно наблюдать красивую ровную текстуру покрытия. Кроме этого, теперь вы можете сами заказать необходимое вам изображение и указать размеры. Компания iPexels помогает подобрать индивидуальный дизайн фотообоев.  Здесь, вы можете найти уже готовые макеты фотообоев либо предложить свой вариант.

      Для того чтобы фотообои гармонично вписались в помещение необходимо учесть габаритные особенности помещения. В большей степени, это зависит от цветового наполнения обоев. К примеру, в маленьком помещении, лучше выбрать изображения в светлых тонах, а вот для кухни лучше подобрать изображения с яркими сочными цветами. В том случае, если вы стремитесь создать уютный уголок с помощью фотообоев, то отдайте предпочтение темным, приглушенным тонам.

      Интерьерная печать от компании iPexels имеет следующие преимущества:

      1.Печать в самые короткие сроки. Специалисты компании заботятся о вашем времени, поэтому подготовят для вас печать на обоях в самые короткие сроки.

      2.Печать обоев необходимых размеров. Здесь, вы можете заказать обои различных размеров для того чтобы они гармонично вписались в ваш интерьер.

      3.Высокое разрешение изображений. Компания изготавливает фотообои с качественными яркими изображениями.

      4.Индивидуальный подход к каждому заказчику. Специалисты компании учитывают пожелания каждого заказчика, а также разрабатывают макеты по индивидуальным просьбам заказчика.

      5.Использование качественных материалов. В производстве фотообоев используются только качественные нетоксичные материалы.

      6.Приятные цены. Компания предлагает лояльные цены, благодаря которым, практически каждый желающий, может позволит себе данные фотообои.

      Как видите, создать уникальный дизайн комнаты – довольно легко с качественными фотообоями!



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