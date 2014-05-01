Для комфортной жизни и приятного отдыха

Добрую половину своей сознательной жизни человек мечтает о собственном доме, расположенном где-то в стильном, престижном, уютном поселке, не так далеко от города. Так он сможет не только быть на лоне природы, но и вести...
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Абсолютно во все времена, люди хотели иметь клочок земли. И не важно какого размера был этот кусочек земли, главное, чтобы это была их собственность. Всегда считалось, что иметь свой участок земли, значит быть богатым,...
С 8 по 9 сентября городской поселок Боровуха отмечает свое 200-летие. Впервые об этом небольшом, но очень красивом и интересном местечке упоминается в записях 1812 года, когда Наполеон отметил местечко Боровуха на карте,...
Костерево – самый маленький город Петушинского района. Ть доРаньше этот городок имел статус рабочего поселка. Статус города он обрел только в 1981 году. Сейчас в Костерево проживает более 10 000 человек. Здесь проходят две...
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Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
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Один из самых прибыльных способов вложения собственных финансовых средств – приобретение недвижимости и земли. Давно доказан тот факт, что любые изменения на экономическом рынке страны, финансовые влияния ни коем образом не...
Собственный загородный дом. Как правило, тут же встает картинка дома, расположенного на берегу чистого и прекрасного озера, желательно в экологически чистой области, с обустроенной инфраструктурной сетью, расположенной на...
Полноценное физическое развитие ребенка возможно только лишь при регулярных занятиях спортом. Именно с этой целью в последнее время на улицах наших городов все чаще устанавливаются детские спортивные площадки уличные. Подобные...
На территории поселка Фариново прошел яркий и пестрый карнавал велосипедистов. Спортивное мероприятие включало в себя необычную велопроцессию состоящую из удивительных людей в ярких карнавальных костюмах на велосипедах, десять...
В последнее время спросом пользуется не квартирное жилье в многоэтажках в центре мегаполиса, а дома в пригороде, рядышком с лесом и озерцом. Люди устали жить в суете и шуме, в загазованности и нескончаемом гуле клаксонов. Как...
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Ни для кого не является секретом, что жить в доме становится в приоритете. По этой причине дома значительно выросли в цене. И это неудивительно. Многие меняют и продают квартиры, чтобы приобрести частный дом и жить поближе к...
Сегодня тысячи и сотни тысяч москвичей мечтают о том, чтобы не только покинуть столицу, но и по-настоящему отдохнуть от всей этой суеты, серости и суматохи каменных джунглей. Они хотят просто побыть на лоне природы в...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
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