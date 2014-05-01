Для комфортной жизни и приятного отдыха

Забрасывать удочку в Забрасывать удочку в Икшинское водохранилище с крыльца своего дома – это ли не мечта москвичей-рыболовов и примкнувших к ним жителей других регионов России?! Такая возможность представится каждому владельцу недвижимости в коттеджном поселке премиум-класса «Аквавилла» в каких-то сорока километрах от Москвы.

Знаете дорогу в популярном Савеловском направлении, что в Дмитровском районе? Это как раз туда выезжают горожане, чтобы насладиться природой, половить рыбу, заняться водными видами спорта, благо есть, где разгуляться – водная поверхность Икшинского занимает около 5 кв. километров.

А можно все время жить в этой природной красе и благолепии, в окружении хвойного леса, в комфортных условиях современного поселка, если успеть купить участок на берегу водохранилища. Повышенный спрос на дома в коттеджном поселке объясняется не только близостью к столице, удобной транспортной развязкой и отменной экологией, но и подведенными коммуникациями до всех участков, возможностью выбора – или покупаешь готовый дом или строишь свой на приобретенном участке. Площадь домов может быть от 250 до 600 кв. метров. Всего на территории поселка в 32 гектара будут выделены 88 участков, и 8 гектаров отдадут под необходимую инфраструктуру (детские и спортивные площадки, теннисный корт, пляж, паркинг для гостей, благоустроенная пляжная зона).

На территории «Аквавиллы» будут обеспечены круглосуточная охрана, вывоз мусора и уборка территории, освещение. Любителям активного образа жизни стоит изучить карту расположения ближайших спортивных сооружений (с десяток яхт-клубов, горнолыжные комплексы, конно-спортивные базы, теннисные корты, гольф-клубы и другие), до которых можно добраться на авто минут за пятнадцать.

Главной достопримечательностью поселка клубного типа «Аквавилла» станет оборудованный причал, куда смогут пришвартовываться катера и яхты жителей и гостей поселка. Добираться водным маршрутом без пробок и преград становится все более распространенным и удобным вариантом.

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