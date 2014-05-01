В зимний Буковель надо съездить хотя бы один раз!

Катание на лыжах – одна из «фишек» Карпат, которая каждую зиму притягивает в горы на отдых тысячи людей. Всё большей популярностью пользуются горнолыжные Всё большей популярностью пользуются горнолыжные туры в Буковель из Киева . Каких-то две сотни километров, четыре часа в дороге на комфортабельном автобусе – и вы в сказке!

Организаторы туристических туров на Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины – стараются удовлетворить запросы клиентов с самыми разными финансовыми возможностями, поэтому предлагают варианты от бюджетного до «ни в чем себе не отказывай». Номера выбранных категорий будут отличаться условиями проживания, в частности, это могут быть коттеджи или частные мини-усадьбы с 2-3-местными номерами, где удобства могут быть на 2-3 номера, а могут быть в каждом номере. На детей до 12 лет предоставляется скидка при условии проживания с двумя взрослыми в номере. В комнатах тепло и уютно.

При этом надо учитывать, что чем ближе к длительным зимним каникулам, тем выше будет стоимость тура, ведь Новый год и Рождество в Карпатах – это невероятное событие, которое запомнится на всю жизнь. Ранее бронирование даст возможность сэкономить средства.

Есть разные варианты продолжительности туров – на 3 дня, на 4 или 7. У многих киевлян пользуется популярностью туры с выездом в четверг и возвращением в понедельник. В этом случае есть возможность провести три дня в активном отдыхе, и узнать, что такое кофе-брейк по-Карпатски на вершине горы. Для удобства отдыхающих организован ежедневный трансферт непосредственно от отеля до спусков Буковеля и обратно.

В стоимость тура входят завтраки и ужины. Не входят: аренда горнолыжного снаряжения (но могут посодействовать в оперативном подборе снаряжения в дружественных пунктах проката), абонементы на подъемник, бани и сауны, дополнительные экскурсии по окрестностям.

Зимний Буковель надо обязательно посетить, даже если вы не умеете кататься на лыжах или сноубордах, коньках или сноутюбах. Садитесь тогда на более привычные санки, обратитесь к инструктору за помощью и смело поезжайте с горки.

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