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      • Век активного прогрессирования высоких технологий

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:56
      (голосов: 1)
      Гусянки КамопластВ век активного прогрессирования высоких технологий, эффективные изменения коснулись также и производство гусянок для снегоходов. Если еще в прошлом веке, сама конструкция снегохода была для многих чем-то необычным и уникальным, то уже сегодня, многие могут значительно улучшить его проходимость с помощью специальных гусянок из эластомеров от компании «Камопласт». Специалисты компании разрабатывают самые уникальные и оригинальные гусянки, которые выполняют много различных функций.  Благодаря особенностям конструкции гусянки, снегоход не проваливается в мягком снегу, а плавно проезжает, не погружаясь в снежную яму, чем и позволяет водителю не отвлекаться на изучение плотности снега. Кроме этого, благодаря использованию современного оборудования, гусянки помогают снегоходу делать различные трюки на поворотах, при этом, водитель не теряет управление. 
      Гусянка на снегоход от компании «Камопласт» предназначена для любых снегоходов: это могут быть грузовые перевозки, которые должны работать ежедневно, на протяжении длительного времени либо, это могут быть любительские спортивные снегоходы для развлечений. Все, что необходимо знать владельцу снегохода, это как правильно выбрать необходимую гусянку:
      1.    Местность, по которой будет двигаться снегоход. В первую очередь, следует выяснить, по какой местности будет двигаться выбранная вами конструкция.
      2.    Скорость движения. Довольно важный пункт – это скорость передвижения. К примеру, у грузовых снегоходов, скорость будет меньше, нежели у спортивных.
      Компания предлагает широкий ассортимент гусянок для любых целей передвижения. Поэтому, не зависимо от типа вашего снегохода, у вас есть возможность произвести замену гусянки и двигаться без преград и ограничений в необходимом вам направлении!


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