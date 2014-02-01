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      • Приворот на любовь

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 19:06
      (голосов: 1)
      Приворот на любовьИногда, так хочется достичь желаемого как можно быстрее, пойти наперекор всем правилам разума и решиться на поступок, который изменит не только вашу жизнь, но и судьбу любимого человека. Речь идет о приворотах на любовь, а точнее Приворот на месячные

      Наверное, об этом привороте слышала каждая девушка. Тем не менее, чтобы он подействовал, следует соблюдать определенные правила и технику действий. Как правило,  существует несколько обрядов с кровью, которые могут привязать к вам любимого даже по фотографии.
       
      Итак, давайте ознакомимся с самыми действенными приворотами на месячных: 
      1.Ритуал на еде. Это самый простой способ, который не требует предварительной подготовки, необходимо несколько капель крови добавить в еду мужчине, при этом, важно, чтобы он съел всю порцию. 
      2.Обряд для тех, кто в браке. Для того чтобы усилить узы брака, можно воспользоваться данным приворотом. Для этого вам понадобиться, бутылка водки, несколько капель крови, срез ногтя с безыменного пальца правой руки, а также несколько волос с вашей головы. Необходимо смешать все ингредиенты, затем спрятать средство на сорок дней в укромное место. После того, как пройдет сорок дней, следует добавлять по одной столовой ложке данного средства мужу в пищу. 
      3.Ритуал на питье. Данный способ следует использовать по праздникам, на которых вы с дорогим вам человеком, вместе выпиваете. Необходимо добавить несколько капель месячных ему в бокал, таким образом, чтобы он не заметил. 

      В действенность каждого из этих ритуалов необходимо верить и тогда вы обязательно добьетесь желаемого результата! Наши мысли материальны, почаще представляйте себе картинку, в которой вы вместе с дорогим вам человеком, решаете элементарные бытовые вопросы и т.д., детализируйте свое будущее вплоть до того, какого цвета кофта будет на нем и на вас. Так, вы сможете приблизить к себе желаемого мужчину!


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