Всё под контролем, всё под надзором

Даже самый качественный проект здания или сооружения не гарантирует успеха, если во время строительства будут допущены отклонения от правил и норм. Чтобы не было печальных последствий и все шло в соответствии с проектным решением, применяют особый вид контроля качества – Чтобы не было печальных последствий и все шло в соответствии с проектным решением, применяют особый вид контроля качества – Авторский надзор за ходом реализации строительства . Его могут осуществлять проектные компании, в которых подобраны команды высококвалифицированных специалистов.





Такая команда сформировалась в компании ООО «ФСК Реновация», специализирующейся на проектировании складов и производств. Одна из предоставляемых услуг в ходе выполнения основной деятельности как раз и есть авторский надзор в ходе строительства складов. Главная задача – следить за качественным выполнением всех проектных решений, строгим соблюдением строительных норм от начала строительства до его завершения.





Для снижения рисков на строительной площадке и успешной сдачи объекта в эксплуатацию проводится комплекс мероприятий. Одно из них – регулярное посещение стройплощадки для контроля выполняемых работ и их соответствия проекту. Если выявляются дефекты, то они обязательно заносятся в специальный журнал с подробным описанием. В последующем специалисты проектной компании помогают с их устранением. Если же в проектную документацию необходимо внести обоснованные изменения, то авторский надзор все тщательно проверяет и принимает решение.





Контролируя металлические конструкции, пристальное внимание уделяется точности исполнения опорных узлов, проверяется, насколько качественно проводятся строительно-монтажные работы. Каждый такой момент имеет большое влияние на конечные характеристики склада, его надежность в эксплуатации. Поэтому не стоит экономить на услуге авторского надзора, тем более, что в «ФСК Реновация» продумали, как удачно сбалансировать цену и качество.

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