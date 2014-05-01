Всё под контролем, всё под надзором

Многие интересуются таким термином, как авторский надзор. Что это такое? Для чего существует? Для чего необходим? Кто его осуществляет? Давайте разберемся. Давайте представим, что есть некий проект или объект, который кто-то...
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с покупкой недвижимости, строительством давно запланированного дома или иных не менее приятных и необходимых сооружений. А по истечению определённого времени любая недвижимость требует...
Технологические возможности современного мира позволяют осуществлять проектирование в Самаре полностью соответствующее высокому мировому уровню. В настоящий момент, множество заказчиков индивидуального коттеджного проектирования...
Если вам требуется проект дома, коттеджа, любого здания или сооружения либо проект реконструкции, перепланировки, то тогда внимательно читайте данную статью....
Жизнь общества не стоит на месте и идет в ногу со временем. Это стремление заставляет все отрасли промышленности и сферы хозяйства так же соответствовать уровню развития страны. В том числе это выражение касается и...
Сварной настил – это современная технология строительства позволяющая качественно, экономично, с большим запасом прочности, решающая задачи во воплощению в жизнь большого количества проектных решений. Практически все...
Современные строительные компании предлагают услуги по строительству каркасных быстровозводимых зданий и сооружений, производственных помещений. Помимо этого специалисты компании берут на себя кровельные работы, заливают полы для...
С каждым днём расширяет свои масштабы строительство. Повсеместно возводятся новые здания и сооружения, проводится реконструкция и реставрация старых сооружений, проводится капитальный и текущий ремонт. Процесс...
Сбор средств предназначенных для строительства полоцкого мемориала осуществляется всеми белорусскими областями. Каждая из областей подключилась к финансированию «Урочища Пески»- сообщение об это пришло от Максима Мисько...
А вы когда-нибудь задумывались о том, с чего начинается возведение того или иного строительного объекта? С разработки его проектно-сметной документации? Или выборе определенного земельного участка, предназначенного для выполнения...
Основой строительства любого здания является проектирование. Создание проекта и проектной документации – это фундамент любой стройки, будь это частный дом или комплекс жилых строений. Для создания проекта следует...
Специализированной компанией МагистральБудПроект осуществляется необходимая перед началом проведения строительных работ по возведению любых зданий и сооружений разбивка фундамента на участке с документальным подтверждением всех...
Работы связанные со строительством Полоцкой ГЭС, подошли к 70-процентному завершению. Как сообщается, в настоящее время строителям удалось выполнить уже основной 71-процентный объем работ связанных с бетонными работами...
В современном мире строительство коттеджей является достаточно широко используемым и популярным видом деятельности профессиональных строительных организаций. Обратившись к профессионалам, заказчик получает гарантии долгого и...
Как всегда необходимо качественное, долговечное, надежное и не дорогое решение вопросов строительства. Как решить этот вопрос? Решение есть. Одной из новейших разработок в строительной промышленности является винтовая...
Современный и экологически чистый дом из оцилиндрованного бревна цена на который является весьма приемлемой, бывает как одноэтажным так и двухэтажным с мансардой. Оцилиндрованное бревно является уникальным материалом позволяющим...
Объекты авторских прав, защита исключительных прав, а также другие права индивидуализации – это сферы самых сложных юридической деятельности. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами отстаивания авторских прав, следует вовремя...
Компанией Профессиональные Решения предлагается квалифицированная настройка, внедрение и соответствующее сопровождение программы 1с с обязательным консультированием по всем возникающим в процессе работы вопросам и...
Строительство дома под ключ – трудноемкая и архиважная работа, где все нужно тщательно продумать до мелочей. Это и сумма в смете, и поиск бригады строителей, и подбор материалов, причем с каждым из этих пунктов могут возникать не...