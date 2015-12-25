Организация праздников на природе

Чтобы праздник прошел без неприятностей, необходимо тщательно продумать весь ход мероприятия. Вспомните, как часто во время вашего торжества что-нибудь шло не так, и в результате настроение было испорчено, а все старания...
Каждому военному человеку знакомо понятие «полевая кухня». Это организация выездного питания для солдат: гречка, приготовленная на костре с армейской тушенкой – это первое блюдо, которое вспоминается бывшими солдатами при...
Праздник "на носу", а вы или ваша компания до сих пор еще не готовы и не провели торжественные мероприятия? Не поздравили сотрудников, коллег и бизнес-партнеров? А может у вас юбилей, свадьба или день рождение? И вы, как и...
Опять приближаются праздники, а вы, как руководитель более или менее крупной фирмы, компании или организации не можете определиться с тем, где же именно собрать всех сотрудников? Всегда мечтали о том, чтобы ваш корпоратив прошел,...
Когда намечается какой-то грандиозный праздник, какое-то долгожданное важное событие, то не знаешь за что хвататься. А ведь хочется все сделать на высочайшем уровне, чтобы в памяти остались самые теплые и приятные воспоминания,...
Пожалуй, нет такого родителя, который бы не хотел для своего чада самого лучшего. И это касается всех сторон жизни малыша. Родители иногда готовы сделать все возможное и невозможное чтобы их ребенок не испытывал...
Праздничные мероприятия застали вас буквально врасплох? Не успели подготовиться к предстоящим торжествам? Нет подарков для близких и любимым людей, а также для сотрудников, коллег и бизнес-партнеров? А, может быть, вам...
Наступает пора новогодних праздников и поздравлений. Наверное, это одно из самых любимых времен года у всех возрастных категорий населения. Ведь для детей – это предвкушение подарков от деда мороза, сладостей и зимних...
Среди населения всей планеты очень сложно найти такого человека, который бы не любил праздники. Всевозможные вечеринки, корпоративы, дни рождения, юбилеи, свадьбы или даже просто встречи с близкими и друзьями способны подарить...
На тех предприятиях или в тех учреждениях, где по – настоящему сформирован дружный коллектив и функционирует активный профсоюзный комитет, отмечаются все праздники. Это могут подтвердить многочисленные работники и...
Любой хороший руководитель знает, что для хорошей производительности труда необходим дружный и сплочённый коллектив, так, если между сотрудниками нездоровые отношения, ссоры, обиды, да и вообще недоброжелательные отношения, то...
У вас на носу какой-то праздник, который вам очень хочется отметить не только в кругу родных и близких, но и так, чтобы у всех присутствующих остались самые что ни на есть замечательные воспоминания? Или уже порядком надоели...
День рождения – один из самых любимых праздников! С годами он становится немного грустным, но для детишек – это самый долгожданный день сюрпризов и веселья. К такому знаменательному дню очень тщательно готовятся родители, бабушки...
Каждый родитель радуется тому мгновению, когда счастлив и искренне веселиться его ребенок. Он прекрасно понимает, что по мере подрастания и взросления количество светлых, радостных и запоминающихся дней мало помалу...
Для проведения крупных массовых мероприятий часто приходится прибегать к услугам тех либо иных компаний, которые компетентны в вопросах организации досуга. Если вы решили провести мероприятие на природе, на турбазе, за городом,...
Правда, еще не скоро новый год, но все равно уже пора задуматься какие туры на Новый год подобрать. Вам нужно сразу определиться, что вы хотите получить от этого отдыха. Либо вы хотите провести Новый год в теплой стране, либо...
Вы организатор выездных боевых учений, либо же армейских? Или хотите выехать в лес с друзьями на соревнования по страйкболу, а готовить не хочется? У нас есть решение: полевая кухня. Мы все доставим, приготовим и накроем. Как...
Жизнь каждого человека с любой точки планеты представляет собой комплекс самых разнообразных событий. Но в памяти откладываются не все дни, а лишь особенные, например праздники. Человеку свойственно запоминать самые...
Осталась ровно одна неделя до того момента как Полотчина окунется в мероприятия зимних новогодних праздников. Полочане любят Новый Год и с радостью участвуют в различных проектах и праздничных акциях. Уже 25.12.2015г....