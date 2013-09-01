Праздник в стиле Милитари

Что вы знаете о таком понятии, как полевая кухня? До сих пор думаете, что это пикник в поле или обычный выезд на природу? О нет, мы расскажем вам, что такое настоящая солдатская кухня в лесу или поле. Во-первых, это...
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Вы организатор выездных боевых учений, либо же армейских? Или хотите выехать в лес с друзьями на соревнования по страйкболу, а готовить не хочется? У нас есть решение: полевая кухня. Мы все доставим, приготовим и накроем. Как...
А знаете ли вы, что самым часто посещаемым местом в любом доме является кухня. Здесь происходит не только процесс создания кулинарных шедевров, но и процесс общения одного поколения с другим....
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Пространство кухни - пожалуй, единственное место во всем жилом помещении, которое не только собирает всех домочадцев за одним столом, но и способствует решению многих проблем. И секрет этого довольно прост. Дело в том, что долгие...
Что нужно знать о стеллажах, чтобы сделать правильный выбор? Как правило, данная продукция приобретается на длительный срок, а также, как и для любой другой продукции, важно также приобрести стеллажи по минимальным ценам....
Прочная светлая мебель из сосны – это отличный выбор для обустройства своего дома! Сосна имеет ряд преимуществ, благодаря которым мебель из породы данного дерева получается прочной и практичной. Итак, к преимуществам мебели...
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Опять приближаются праздники, а вы, как руководитель более или менее крупной фирмы, компании или организации не можете определиться с тем, где же именно собрать всех сотрудников? Всегда мечтали о том, чтобы ваш корпоратив прошел,...
Выполнение уборки в доме или офисе – это не просто довольно сложный процесс, который зачастую требует достаточно большого количества сил, времени и желания, но и не менее ответственное мероприятие. Мало просто протереть...
Самым оригинальным и необычным украшением любого праздника станет пенное облако в форме любого логотипа. Созданием такого чуда занимается генератор логотипов который можно приобрести в магазине Миракл или взять в аренду для...
Человек – это существо коллективное. Любой человек имеет увлечения, и каждый любит развлечения и праздники. Есть праздники общепринятые, которые отмечают все без исключения, а есть праздники, которые организовываются лишь...
Очень многие из нас живут в маленьких квартирах. И ,соответственно, в маленьких квартирах чаще всего маленькие кухни. А ведь кухня- это место, где мы не только готовим и принимаем пищу. Кухня- это то место, где уютными...
Наверное, не все из нас знают о том, что тем самым посещаемым местом, где постоянно трется народ, является кухня. И это не удивительно, ведь всем собравшимся решительно есть, что обсудить за прошедший период времени, который...
Обручальные кольца – это самый главный атрибут на свадьбе. Это своеобразный символ единства двух людей, двух семей, двух поколений! На сегодняшний день, ювелиры создают не просто кольца, а настоящие произведения искусства....
Один из самых оптимальных вариантов экономии электроэнергии – это переход на светодиодные лампы. Они потребляют в десять раз меньше электроэнергии, нежели простые лампы, при этом их эксплуатационный срок составляет от трех десяти...
В 1993 году была основана компания Стелс. Кухни под заказ – это основной продукт компании. На протяжении многих лет специалисты компании изучали стили самых выдающихся марок и выбирали яркие модели среди всего мебельного...