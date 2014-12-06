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      • Защита авторских прав

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:23
      (голосов: 1)
      юрист по интеллектуальной собственностиОбъекты авторских прав, защита исключительных прав, а также другие права индивидуализации – это сферы самых сложных юридической деятельности. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами отстаивания авторских прав, следует вовремя позаботиться о правовом оформлении необходимой документации. 
      В том случае, если права по вашей интеллектуальной собственности уже нарушены, вам необходима помощь квалифицированного специалиста. Коллегия Альфа Юстиция предлагает помощь такого специалиста как юрист по интеллектуальной собственности. Квалифицированные специалисты успешно справятся со следующими задачами:
      1.    Защита авторских прав. Данная задача предусматривает подготовку всех необходимых документов по подготовке взысканий компенсаций за неправомерное использование.
      2.    Защита авторского права. Данная задача предусматривает запрет на использование авторского знака, а также взыскание необходимых компенсаций.
      3.    Защита исключительных прав на предоставленную информацию в сети Интернет. Защита авторских прав возможна даже в сети Интернет.
      4.    Оспаривание предоставленного авторского знака. В том случае, когда вашей интеллектуальной собственности был выдан авторский знак другого человека, специалисты компании готовы помочь вам в оспаривании авторского права.
      5.    Защита регистрации авторского знака. Квалифицированные юристы компании помогут вам в осуществлении регистрации авторского права.
      На сегодняшний день существует огромное количество случаев нарушений прав интеллектуальной собственности. Многие пострадавшие «опускают руки», в связи с тем, что считают, что невозможно доказать свое авторство. На самом деле, вся зависит от квалификации юридической помощи в вашем деле. Коллегия «Альфа Юстиция» готова доказать и отстоять ваши авторские права!
       


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