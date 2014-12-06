Защита авторских прав

Защита интеллектуальной собственности является сложной юридической процедурой, оформление которой следует доверить профессиональным юристам. Например оформление такого важного документа как Ліцензійний договір требует...
Под интеллектуальной собственностью многие понимают личные и имущественные права на результаты в интеллектуальной и творческой деятельности, которые принадлежат исключительно автору и/ или его наследникам. Если вы хотите защитить...
Довольно часто приобретая какой-то определенный товар или пользуясь определенной услугой, мы получаем не совсем то качественное обслуживание, а иногда и, откровенного говоря, вовсе не качественный товар, за который внесли...
Права и обязанности. Заключая какой-либо договор или получая кредит в банковской структуре, оформляя ряд документов человек, постоянно наталкивается на эти понятия. И, вроде бы, все понятно. Права и обязанности каждой...
Ко Дню прав человека студенты юридического факультета УО «Полоцкий государственный университет», участники направления Street law провели цикл занятий по праву для школьников 9-11 классов г. Новополоцка и Витебска. ...
Запросы современного человека возрастают с каждым днём. Это вызвано не только стремлением к качественному улучшению уровня жизни. Сфера услуг с каждым днём становится разнообразнее, богаче, вот и хочется...
В жизни человека рано или поздно наступают такие моменты, когда без профессиональной помощи специально обученного человека просто не обойтись. И речь идет не только о медиках, но и о самых настоящих юристах....
В нашей стране вводятся допмеры по защите прав потребителей, что предусмотрено указом Президента Республики Беларусь №567, подписанным главой государства 5 декабря, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Указ...
Студенты Полоцкого государственного университета провели интерактивные занятия по праву для учеников школы № 32 г. Бобруйска. Необычные занятия по правам человека были проведены на базе школы № 32 г. Бобруйска...
Во Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта 2017, на базе Полоцкого государственного университета направление Street law провело интерактивное занятие для учащихся старших классов г. Полоцка и...
В жизни довольно часто происходят те события, исход которых мы хоть и можем предсказать, но в силу самых разнообразных обстоятельств просто не хотим этого делать. Так, например, уже немалое количество раз говорилось о том, что...
Согласно постановлению МВД от 11 апреля 2017 года № 91, которое опубликовано на сайте Национального правового портала, в Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом...
7 апреля студенты юридического факультета, участники направления Street law провели тренинг по теме: «Защита прав потребителей» для представителей Института Золотого возраста г. Новополоцка. Институт золотого...
Наверняка, все отлично знают, что такое право собственности? Ведь большинство из нас что - то да и имеют в собственности, чем-то, но владеют: будь то квартира, дача или гараж, дом или земельный участок. Оказывается, право...
Работники государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" написали открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В этом письме высказаны претензии к руководству предприятия по ряду нарушений прав...
Юридическая помощь может понадобиться в любой момент, как правило, от этого никто не застрахован. Это могут быть семейные отношения, когда необходима консультация профессионального юриста по вопросам раздела имущества, это могут...
Иногда судебный процесс преследует цель не только наказать, но и перевоспитать осужденного. Случается, когда человек действительно совершил ужасный поступок, и приняв наказание, хочет исправиться. Именно в этот момент осознания...
Жизнь стремительно несется вперед. Необходимо успевать везде и всюду. Чтобы быть мобильными, люди передвигаются на автомобилях. Чтобы быть всегда вовремя, быть пунктуальными, не опаздывать, люди несутся сломя голову....
Все больше и больше в последнее время, появляются новые оффшоров и оффшорных компаний, растет и их популярность! Согласно статистике, количество всех мировых денежных средств хранимых в оффшорах составляет 60%. Но самое главное,...