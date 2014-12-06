Объекты авторских прав, защита исключительных прав, а также другие права индивидуализации – это сферы самых сложных юридической деятельности. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами отстаивания авторских прав, следует вовремя позаботиться о правовом оформлении необходимой документации. – это сферы самых сложных юридической деятельности. Поэтому, чтобы не столкнуться с проблемами отстаивания авторских прав, следует вовремя позаботиться о правовом оформлении необходимой документации.

В том случае, если права по вашей интеллектуальной собственности уже нарушены, вам необходима помощь квалифицированного специалиста. Коллегия Альфа Юстиция предлагает помощь такого специалиста как юрист по интеллектуальной собственности . Квалифицированные специалисты успешно справятся со следующими задачами:

1. Защита авторских прав. Данная задача предусматривает подготовку всех необходимых документов по подготовке взысканий компенсаций за неправомерное использование.

2. Защита авторского права. Данная задача предусматривает запрет на использование авторского знака, а также взыскание необходимых компенсаций.

3. Защита исключительных прав на предоставленную информацию в сети Интернет. Защита авторских прав возможна даже в сети Интернет.

4. Оспаривание предоставленного авторского знака. В том случае, когда вашей интеллектуальной собственности был выдан авторский знак другого человека, специалисты компании готовы помочь вам в оспаривании авторского права.

5. Защита регистрации авторского знака. Квалифицированные юристы компании помогут вам в осуществлении регистрации авторского права.

На сегодняшний день существует огромное количество случаев нарушений прав интеллектуальной собственности. Многие пострадавшие «опускают руки», в связи с тем, что считают, что невозможно доказать свое авторство. На самом деле, вся зависит от квалификации юридической помощи в вашем деле. Коллегия «Альфа Юстиция» готова доказать и отстоять ваши авторские права!

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