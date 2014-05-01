На сегодняшний день, существует масса различных материалов, которые позволяют экономить время, при этом, не ухудшая качество. Одно из таких инновационных средств – жидкая теплоизоляция. Она отлично наносится на любую поверхность: стекло, бетон, кирпич и при этом крепко держится и в полной мере выполняет свои функциональные характеристики.

Безопасная теплоизоляция обеспечивается благодаря тому, что она не несет вред здоровью человека, защищает помещение от грызунов, насекомых, грибка, плесени. Кроме этого, жидкая изоляция вполне доступна в цене.

Когда возникает необходимость в выборе подходящего варианта, то следует обратить внимание на наличие соответствующих сертификатов о качестве продукции. Компания «Броня» предлагает широкий ассортимент жидкой изоляции. Компания имеет собственное производство, а также в изготовлении продукции использует только высококачественное сырье, благодаря чему и обеспечиваются все необходимые физические и теплофизические параметры.

Следует отметить, что компания «Броня» обладает широким рядом преимуществ:

1. Наличие собственного производства. В отличие от аналогов данной продукции, компания обеспечивает ее высокое качество благодаря наличию собственного производства.

2. Инновационные технологии. Вся продукция изготавливается по уникальным технологиям и с использованием качественного сырья.

3. Наличие сертификатов. Вся продукция проходит ряд испытаний, в соответствии с которыми и выдаются соответствующие сертификаты.

Специалисты компании ответственно относятся к производству жидкой теплоизоляции. Как правило, вся продукция имеет сертификаты и допуски различного уровня, которые свидетельствуют о соответствии продукции всем необходимым стандартам качества.

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