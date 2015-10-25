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      • Где приобрести детский самокат?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 10:52
      (голосов: 1)
      трехколесный самокатУ вас активный ребенок и вы опасаетесь за его здоровье? На многих детских площадках довольно часто можно услышать: «Не лезь, упадешь! Не катайся так сильно, а то упадешь! Не бегай, а то здесь машины ездят» и т.д. Но, тем не менее, каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок вырос умным, спортивным и развитым! Психологи утверждают, что малыши познают окружающий мир именно через двигательную активность! Подмечали ли вы когда-нибудь, как дети, которые все время бегают, прыгают, легко находят общий язык практически со всеми и детьми, и взрослыми? Именно поэтому, не стоит ограничивать своих детей в двигательной активности!
      Но, для того чтобы обезопасить свою маленькую «познайку», следует, так сказать «оптимизировать» активную деятельность ребенка.
      На сегодняшний день, это абсолютно просто! Ведь, существует большое количество различных самокатов, беговелов. Данный транспорт разработан специально для того, чтобы ребенок смог проявить свою активность и при этом, не навредить своему здоровью. 
      Но, стоит отметить, что при выборе самокатов и беговелов необходимо обратить внимание на качество изделия, и на рекомендуемый возраст. Не стоит двухлетнему малышу приобретать самокат, который рассчитан для пятилетнего ребенка, ведь до этого возраста, ваш ребенок может уже и отказаться от игр на самокате, а также не справиться с управлением и нанести себе травмы, вследствие чего, он вообще откажется от данного транспорта.
      Интернет магазин «Like-toys.ru» предлагает широкий ассортимент детских игрушек, детского транспорта, от проверенных производителей. Стоит также отметить, что именно здесь, вы можете приобрести качественный трехколесный самокат от 2 лет, благодаря котрому, ваш ребенок сможет уверенно и безопасно участвовать в дворовых гонках!


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