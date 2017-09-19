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      • Удаление сажевых фильтров

      Раздел: Разное Дата публикации: 19-09-2017, 20:15
      (голосов: 1)
      удаление сажевых фильтровВопрос об улучшении параметров выброса вредных веществ был решен изобретением сажевых фильтров. Свою функцию, фильтр выполняет хорошо, однако возникает другая проблема, - цена таких фильтров! 
      Автомобильные средства передвижения, оснащенные сажевым фильтром, при его загрязнении сталкиваются со следующими проблемами:
      1.    Значительное увеличение расхода топлива. Когда фильтр загрязняется, значительным образом увеличивается расход потребляемого топлива, что становится заметным.
      2.    «Плавают» холостные обороты.
      3.    Увеличивается уровень масла.
      4.    На дисплее высвечивается информация о том, что автомобильное средство требует срочной замены фильтра.
      Именно поэтому, многие автолюбители, которые не оценили всей «прелести» сажевых фильтров, рано или поздно сталкивают с необходимостью такой процедуры как удаление сажевых фильтров.
      Как правило, свежеустановленный фильтр может придти в непригодность уже после нескольких поездок по городу. Для того чтобы фильтр начал выполнять свои функции необходимо немало времени на прогрев. Кроме этого, в связи с незначительными отклонениями неисправности автомобильного средства, фильтр может не выполнять в полной мере своих функций. Как правило, замена данного устройства в машине стоит недешево и при этом, производитель не предоставляет абсолютно никаких гарантий того, что данный фильтр сможет отъездить хотя бы 150 км.
      Компания «Chip Tuning» предлагает вам избавиться от сажевого фильтра путем удаления его из вашего автомобиля! Таким образом, вы избавите себя и свой автомобиль от многих потенциальных поломок, которые может вызвать данное устройство. Таким образом, вы обеспечите себе уверенность в том, что в самый неподходящий момент, фильтр выйдет из строя и у вас, в очередной раз, появиться необходимость в срочной замене данного устройства!


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