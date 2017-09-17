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      • Все, что необходимо знать об интерактивных киосках

      Раздел: Разное Дата публикации: 17-09-2017, 18:32
      (голосов: 1)
      интерактивный киоскКогда заходишь в магазин и видишь огромные очереди к кассе, которые необходимо отстоять, чтобы сделать небольшую покупку, кажется, что высокотехнологический прогресс где-то затерялся. На самом же деле, проблема длинных очередей и недовольных кассиров легко решается с помощью интерактивного киоска! Это устройство, которое помогает осуществить покупку необходимого товара и произвести оплату.
      Преимущества интерактивного киоска заключаются в следующих пунктах:
      1.    Улучшают качество обслуживания потребителей. В зависимости от интерфейса данного устройства, киоск может предоставлять информацию о товаре, собирать заказы, а также принимать оплату и все свои функции киоск выполняет быстро и качественно.
      2.    Повышение продаж. Благодаря многофункциональности устройства, продажи определенной категории продуктов повышаются.
      3.    Экономия времени. Существенно сокращается время ожидания, которое покупатели проводят, ожидая своей очереди.
      4.    Экономия на персонале. Благодаря многофункциональности киосков отсутствует необходимость принимать на работу продавцов, официантов и кассиров, ведь всю работу за них осуществляет интерактивный киоск.
      5.    Простота аналитических действий. С помощью киоска можно быстро и довольно легко провести анализ потребительских вкусов, благодаря чему можно организовать продажу необходимого продукта.
      На сегодняшний день, подобные киоски значительно упростят и процедуру покупок, и процедуру продаж с выгодой для обеих сторон. Чтобы интерактивный киоск купить следует внимательно изучить возможности и функции данных устройств на сайте компании «Гудвин». Здесь представлены различные интерактивные киоски, которые можно использовать в различных направлениях.


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