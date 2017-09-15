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      • Как сделать онлайн бизнес успешнее?

      Раздел: Разное Дата публикации: 15-09-2017, 20:12
      (голосов: 1)
      email маркетингЗнаете, как можно увеличить эффективность емейл рассылок? Детальная информация о каждом пользователь поможет вам наладить обратную связь с пользователями!
      Компания «Carrot quest» предлагает возможность повысить эффективность вашего сервиса с помощью внимательного подхода к каждому пользователю. email маркетинг станет более продуктивным, если использовать все возможности компании «Carrot quest»:
      1.    Сбор данных. Сервис самостоятельно собирает все персональные данные, указанные в профилях на ваших сервисах.
      2.    Персонализация и сегментация. Вся подробная информация о пользователях сохраняется в базе. Даже информация о тех, кто начал процесс регистрации, но не завершил ее, также сохраняется, чтобы в дальнейшем с помощью сервиса, вы могли привлечь на свой сайт пользователей.
      3.    Обновление данных. Все данные, которые корректируются и обновляются, также изменяются и в базе сервиса.
      4.    Конструктор писем. Нет необходимости в подключении в работе технических специалистов, так как верстка писем происходит автоматически. Кроме этого, письма также сконструированы и для мобильных устройств.
      5.    Аналитические работы. Компания также обеспечивает аналитические исследования, которые помогают понять потребности заказчиков.
      Для того чтобы, открыть для себя лично все прелести пользования данным сервисом, следует попробовать его испытать. Здесь представлена довольно простая «минутная» регистрация, а затем необходимо разместить скрипт вашего сайта и все! В том случае, если у вас возникают определенные вопросы, вы можете воспользоваться «батарейкой», она обеспечивает подробную пошаговую инструкцию действий!


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