Герметик для дерева

Вопрос о поиске экологически чистого материала для строительства дома, многих приводит к старому доброму дереву. Дома из различных пород дерева обладают рядом положительных характеристик, но вместе с этим, есть и останавливающий фактор – необратимые процессы гниения, деформация структуры дерева из-за колебания влажности, и т.д. Дома из различных пород дерева обладают рядом положительных характеристик, но вместе с этим, есть и останавливающий фактор – необратимые процессы гниения, деформация структуры дерева из-за колебания влажности, и т.д.

На сегодняшний день, существует много различных средств, которые помогают защитить дерева от воздействия агрессивной среды и от деформации. Каждое из средств имеет свои преимущества и недостатки. Важно подобрать такое средство, которое было бы простым в использовании, не вредило окружающей среде и в полной степени смогло бы защитить структуру дерева.

Герметик акцент 136 производитель которого учел все тонкости при его использовании и необходимые защитные свойства для структуры дерева. Итак, давайте подробнее рассмотрим особенности данного герметика:

1. Утепление. Основная функция данного герметика – защита наружных швов, утепление дома.

2. Простота в использовании. Герметик надежно заделывает швы, трещины, стыки. Благодаря удобной конструкции, его легко наносить на шов, в свою очередь, герметик плавно ложится и скрывает трещины.

3. Обеспечение здорового микроклимата. Еще один недостаток деревянных домов – это нашествия различных комашек, образование мха. Герметик справится с этими проблемами, не испаряя вредных веществ, герметик защищает структуру дерева от образования плесени, мха и вредных микроорганизмов.

4. Наличие различных оттенков. Для того чтобы герметик гармонично «слился» с вашим домом, вы можете подобрать различные оттенки, которые позволят незаметно скрыть все недостатки дома из дерева.

Уютный домик или банька из дерева – это вполне реальная мечта, ведь при использовании герметика Акцент 136, вы сможете обеспечить своему домику абсолютную прочность!

Приобрести данный герметик по смешной цене, можно на сайте интернет магазина Laurex e-shop.

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