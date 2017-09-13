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      • Герметик для дерева

      Раздел: Разное Дата публикации: 13-09-2017, 15:10
      (голосов: 1)
      Герметик для дереваВопрос  о поиске экологически чистого материала для строительства дома, многих приводит к старому доброму дереву. Дома из различных пород дерева обладают рядом положительных характеристик, но вместе с этим, есть и останавливающий фактор – необратимые процессы гниения, деформация структуры дерева из-за колебания влажности, и т.д. 
      На сегодняшний день, существует много различных средств, которые помогают защитить дерева от воздействия агрессивной среды и от деформации. Каждое из средств имеет свои преимущества и недостатки. Важно подобрать такое средство, которое было бы простым в использовании, не вредило окружающей среде и в полной степени смогло бы защитить структуру дерева. 
      Герметик акцент 136 производитель которого учел все тонкости при его использовании и необходимые защитные свойства для структуры дерева. Итак, давайте подробнее рассмотрим особенности данного герметика:
      1.    Утепление. Основная функция данного герметика – защита наружных швов, утепление дома.
      2.    Простота в использовании. Герметик надежно заделывает швы, трещины, стыки. Благодаря удобной конструкции, его легко наносить на шов, в свою очередь, герметик плавно ложится и скрывает трещины.
      3.    Обеспечение здорового микроклимата. Еще один недостаток деревянных домов – это нашествия различных комашек, образование мха. Герметик справится с этими проблемами, не испаряя вредных веществ, герметик защищает структуру дерева от образования плесени, мха и вредных микроорганизмов.
      4.    Наличие различных оттенков. Для того чтобы герметик гармонично «слился» с вашим домом, вы можете подобрать различные оттенки, которые позволят незаметно скрыть все недостатки дома из дерева.
      Уютный домик или банька из дерева – это вполне реальная мечта, ведь при использовании герметика Акцент 136, вы сможете обеспечить своему домику абсолютную прочность!
      Приобрести данный герметик по смешной цене, можно на сайте интернет магазина Laurex e-shop.


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