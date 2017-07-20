Подберите свой аромат и получите второй флакон в подарок

Вы умный парень и с хорошим чувством юмора, прекрасно зарабатываете и имеете еще и соответствующий статус? И все еще удивлены: почему женщины не падают к вашим ногам? Мы ответим: если вы не достаточно раскачаны по мышцам, то это...
Азарт и адреналин – это то, что по-настоящему манит настоящих мужчин. Конечно, раньше было больше способов их получить: например, в древности можно было убить мамонта и подарить шкуру любимой женщине, при этом рискуя жизнью....
О, этот прекрасный и неповторимый аромат кофе… Почувствовали, правда? Даже под ложечкой засосало, так хочется попробовать этот вкус? Но что делать, когда в вашем распоряжении целый офис сотрудников, которым требуется...
Какой бы наряд Вы на себя не примеряли, пусть даже самый простой и непримечательный - хорошая, качественная обувь сделает Ваш образ. Конечно, китайские подделки не предадут Вашему образу шика. Поэтому самое верное решение -...
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Самым популярным напитком, после чая, на сегодняшний день считается кофе. Именно с чашечки такого замечательного, бодрящего и ароматного напитка начинает своей день чуть ли не половина населения земного шара. Кто-то с его помощью...
День рождение, новый год, день всех влюбленных, - это все не просто праздничные даты, на которые хочется порадовать не только своих друзей, но и те дни, когда возникает вполне закономерное желание одарить вниманием свою вторую...
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо сделать подарок своим родным, близким, друзьям. Конечно, это очень часто становится для нас проблемой в том плане, что нам хочется выбрать подарок не только полезный, но и...
В последнее время современные жители нашей планеты не тратят время на походы в магазины, супермаркеты, рынки и им подобные. Потому что каждый ценит себя и свое время. Зачем зря истаптывать ноги, палить топливо, если можно...
Говорят, что на рынке два дурака: один продает, второй покупает. Однако, все чаще и чаще тот или иной современный представитель человеческого общества сталкивается с такой проблемой, как отсутствие необходимого товара, который он...
Кто из нас не любит чай? Наверное, среди нас и не отыскать такого человека. Кто же не любит этот ароматный и бодрящий напиток, который согревает нас в холод и утоляет жажду в жару? На востоке и по сей день существуют целые чайные...
Каждый из нас любит получать подарки. Но ещё лучше дарить подарки. Новогодние подарки, подарки на день рождения, на восьмое марта… Как часто мы сталкиваемся с проблемой выбора правильного подарка, такого, который бы...
Любой, абсолютно любой современный житель нашей планеты прекрасно понимает, что практически все на нашей планете имеет свой срок службы. А это значит, что служить беcконечно одни и те же предметы вовсе не будут. И именно в такие...
Не секрет, что определенные мероприятия требуют от человека той подготовки и ответственности, которую далеко не всегда и не все могут предложить. Ведь мало просто разместить стенды и прочие рекламные атрибуты в таком месте,...
Феромоны это летучие вещества, выделяемые людьми и животными. С их помощью на невербальном уровне улучшается общение между людьми. Благодаря им мужчины более харизматичны и притягательны, а женщины более женственные и...
Представительницам прекрасной половины человечества как никому другому хочется быть на высоте в любое время года, дня и ночи. Эта позиция женщин во многом обусловлена чересчур завышенными рамками, в которые их загнали...
Еще с давних времен человеческое общество пыталось придать своему телу тонкий, пленительный весьма соблазнительный аромат. Именно об этом нам свидетельствует и достаточно нашумевшая картина с пикантным названием:...
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