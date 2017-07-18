Исправьте проблемы со внешностью быстро и недорого

Вы умный парень и с хорошим чувством юмора, прекрасно зарабатываете и имеете еще и соответствующий статус? И все еще удивлены: почему женщины не падают к вашим ногам? Мы ответим: если вы не достаточно раскачаны по мышцам, то это...
Кто из нас не мечтал хоть раз, да почувствовать себя вип-персоной? Таким себе неприкасаемым депутатом или кинозвездой, за которой бегают журналисты с камерами? Мы если не ежедневно, то довольно часто просыпаемся с мыслью о том,...
Помните, как в детстве вы мечтали летать? Причем в самом буквальном смысле расправить крылья и пуститься на поиски приключений, подняться ввысь и увидеть землю с высоты птичьего полета. Мы можем для вас это устроить, и теперь,...
Машина уже давно не является простым средством для передвижения. Она становится членом семьи, любимой девушкой, предметом обожания и главной целью в жизни многих людей. Такая трепетная любовь к автомобилям развилась у людей...
И женщины, и мужчины любят ощущать комфорт, и при этом везде: на работе, во время отдыха, и, конечно же, дома. Уютное жилье, как бы то ни было, без прекрасной ванной комнаты просто невозможно: ведь именно там мы находим такой...
Когда срочно нужно получить правовой совет, а спросить не у кого: что делать? Можно, естественно, бесконечно долго расспрашивать знакомых и друзей, но когда сроки сжаты, а вопросов уйма, или же один, но очень серьезный, - мы...
Выбор доктора-хирурга так же важен как и само решение на хирургическое вмешательство! Каждый много раз слышал, что нужен хороший хирург для тех или иных операций. В конце концов, абсолютным фактом является то, что успешность...
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В народе бытует весьма и весьма распространённое мнение о том, что только женщины тратя на свою внешность уйму времени и денег. Однако, современные исследования некоторых ученых все чаще и чаще опровергают этот весьма и весьма...
Каждый хотя бы один раз в своей жизни ходил на первое свидание и не понаслышке знает, насколько это волнительный момент и, как хочется понравиться нашему избраннику или избраннице. В течение жизни, первых свиданий, как правило,...
На протяжении многих веков каноны красоты определялись веяниями моды, которая то провозглашала эталоном пышные формы, то заставляла дам выбривать волосы у лба или носить парики. Но времена меняются. И сегодня балом правит...
Ноги – это то, на что в первую очередь обращают внимание, как мужчины, так и женщины. Причем если речь идет именно о сильной половине человечества, то они уделяют большое внимание не столько женским ножкам, сводящим их с ума,...
Женщины и мужчины все возрастов и профессий имеют свои тайные мечты и желания. Они почему-то бояться рассказывать о своих сексуальных пристрастиях вторым половинкам, наивно полагая, что те их не поймут и не поддержат....
Как бы хорошо и счастливо не жил человек, возрастные изменения наступают все равно. Уже после 20 лет появляются первые морщинки, а к 40 годам многие женщины и некоторые мужчины уже задумываются о подтяжке лица. ...
Тенденции развития современного общества, диктуют набор правил и требований, предъявляемых к внешнему виду. Огромную популярность приобретают клиники, специализирующиеся на оказании услуг связанных с пластикой тела и лица....
С наступлением весны, как женщины, так и мужчины желают выглядеть красиво, подтянуто, безупречно. Многие записываются в тренажерные залы, на фитнесс программы или аэробику. Но не у всех есть свободное время. Ведь надо...
В былые времена любой человек считался красивым, так как это была естественная красота, независимо от формы ушей, длины носа, изгиба подбородка, роста и веса. На сегодняшний день, параметры красоты иные. Их диктует время и мода....
Маммопластика - это процедура коррекции груди. Как мы все знаем, внешность для женщины играет огромную роль. Ведь если представительница прекрасного пола уверенна в своей красоте, в своей внешности, то никакие комплексы не будут...
В настоящее время пластическая хирургия заняло не последнее место. С помощью пластической хирургии можно абсолютно все изменить в своей внешности. Убрать лишний жир с ягодиц и живота. Исправить некоторые недостатки лица. Дефекты...