Хороший фильм способен создать отличное настроение

Все мы любим развлечения, особенно домашние. Да, сегодня мы предпочитаем больше провести время дома, никуда не выходя и ничего особо не делая. Такой способ тоже неплохо помогает отдохнуть от тяжёлой рабочей недели. Обычно во...
Долгими скучными вечерами каждый хочет как-то развлечься. Чаще всего дома сделать это трудно, но есть один способ который обычно всем помогает. Просмотр фильмов - интересное и занимательное занятие. Во время просмотра можно не...
Почему смотреть сериалы удобнее, чем фильмы? Хотя бы потому, что не нужно каждый день тратить кучу времени на поиск интересного кино. Наверно всем знакома ситуация, когда поиски фильма могут длиться дольше, чем его просмотр. С...
До 15 октября 2015 года осуществляется прием работ на конкурс "Я-снимаю кино". Проведение Второго открытого конкурса любительского кино посвящается Юрию Таричу. Юрий Тарич - является основателем игрового кино в Беларуси,...
Семья — одна из главных ценностей жизни. Видео, в котором мама, папа, дети и другие члены семьи выступают в роли самых настоящих киногероев — совершенно новое явление, набирающее все большую популярность во всем мире. Такие...
Американский фильм «Child 44» о советском прошлом (в русскоязычных странах должен был выйти под названием «Номер 44»), не будет показан в Беларуси. Василий Коктыш, генеральный директор белорусского «Киновидеопроката»...
Интернет при всех его достоинствах, обилии возможностей, все-таки далеко не у всех вызывает положительные отклики. Не редко можно встретить человека, который будет недоволен тем, как работает интернет. Его не устраивает не только...
С появлением интернета у каждого человека появилась возможность не только черпать оттуда всю необходимую информацию, но и отлично проводить свой досуг. Например, для того, чтобы посмотреть понравившийся фильм, не...
Помните раньше, мы изучали досконально телевизионную программу аж до конца недели или вообще на неделю вперед, подчеркивали ручкой то, что хотели бы посмотреть, ставили на полях газеты восклицательные знаки, и за 5 минут до эфира...
Ежедневно в мире просматривается сотни и тысячи различных фильмов. У каждого человека, конечно же, есть свои предпочтения в этой сфере. Кто-то предпочитает мистику, а кто-то фантастику. Одни любят исторические фильмы, другие...
Собрались вместе всей семьей и не знаете, чем именно хотите заняться? А может быть по телеку, как обычно, вовсе нечего посмотреть и вы вынуждены весь вечер заниматься тем, что бесцельно лежать на диване и щелкать пультом от...
Телевидение играет немаловажную роль в нашей жизни. Это и последние новости, и достоверная информация из первых уст, и развлечения, спорт, отдых и так далее. В век современных технологий компьютер постепенно вытесняет...
Всемирная глобальная паутина – это настоящий кладезь полезной информации. И чего тут только нельзя найти. Отзывы о тех или иных приборах и устройствах, тысячи интернет-магазинов, реализующих самую разнообразную продукцию,...
Трейлер к фильму. Как правило, именно посмотрев такую подборку самых удачных кадров из очередного хита киноиндустрии, а также услышав небольшую повествовательную историю о том, что же собой представляет сюжет, человек принимает...
Приходя после долгого и весьма напряженного трудового дня, современный представитель человеческого общества, как правило, начинает задумываться над тем, как же ему провести остаток времени. Заниматься рутиной работой по дому или...
В современной жизни дорога каждая минута. Очень важно потратить все свое свободное время максимально продуктивно. Есть масса возможностей проведения вашего досуга. Есть проверенный и старый «добрый» способ свободного...
Приходя с работы, уставшим, немного нервным и напряженным, человек мечтает не просто от всего этого отдохнуть, но и насладиться теми счастливыми моментами, которые он может провести дома с семьей. Причем абсолютно не важно, чем...
Том Круз родился в многодетной семье в 1962 году 3 июля. У тома было три сестры. Его мама была актрисой, а папа был инженером, но из – за проблем с работой по специальности, семье часто приходилось часто переезжать с места...
Страна: Россия Жанр: комедия Режиссер: Кирилл Кузин Бюджет: $6 500 000 Время: 105 мин. / 01:45...