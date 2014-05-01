Популярные виды отопительных систем

Чтобы в холодные зимние дни обеспечить в квартире, доме или офисном помещении все необходимые для комфортного проживания условия, нужна система, способная поддерживать конкретный температурный режим. Выходом из ситуации станет экономное отопление, установкой и обслуживанием которого сегодня занимаются специализированные фирмы. Подобная система не только поможет сделать все помещения жилплощади теплыми, но и сэкономить на потреблении электроэнергии.

Разновидности

Одним из самых старых и по-прежнему распространённых вариантов организации отопительной системы являются радиаторы. На заре нового века многие прочили им уход в небытие, но благодаря инновационным преобразованиям они продолжают использоваться как в домах старого фонда, так и нового. От инерционности такой вид отопления был избавлен благодаря замене чугуна другими материалами. Единственным его существенным недостатком является неравномерность распределения тепла.

Большую популярность в последние годы приобрела система теплого пола, которая бывает электрической и водяной. С помощью специальных кабелей температура распределяется достаточно равномерно, при этом теплый воздух не оставляет никаких холодных зон. Благодаря скрытой установке, подобная отопительная система может вписаться в любой дизайн интерьера. Риск получения ожога при этом отсутствует. Неплохим вариантом может стать отопление зебра, Веста, Caleo и т. д.

Ещё есть конвекционные и воздушные системы. В первом варианте ключевым элементом выступает устройство, схожее по внешнему виду с обычным радиатором, а второй предполагает использование горячего воздуха. Последний способ отлично подходит для мест с высокими потолками или большой площадью.

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