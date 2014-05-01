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      • Выигрывайте и хорошо проводите время одновременно

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 14:11
      (голосов: 1)
      выигрыш в СШАВы знаете, что много денег никогда не заработать сразу: их можно либо украсть, либо выиграть. И именно американцы – народ, который хорошо знает это правило, а поэтому и любит игровые лотереи, и понимает, какой налог на выигрыш в США. Конечно, государство имеет право получать собственный налог от денег, которые выиграл гражданин. Сегодня мы поговорим о самых крупных  и продвинутых лотереях – Мегамиллионс и Паверболл, - именно они считаются самыми популярными в Америке.

      Эти лотереи не принадлежат ни к одному конкретному штату, а считаются, скорее, межгосударственными. Они ушли далеко вперед по сравнению с региональными лотереями, и, тем не менее, многие все же склоняются к выбору именно региональных.

      Что касается вышеназванных двух самых модных в Америке лотерей, то количество их поклонников просто зашкаливает, и не только в Америке. Причем и способ проведения, и формат, и тенденции развития у обеих лотерей крайне похожи, хоть и являются они конкурентами. Многие считают, что им давно пора сосредоточить вместе усилия, и на общем поле они смогут реализовать еще больше билетов и привлечь огромное количество клиентов со всех стран мира. Но, тем не менее, конкуренция продолжает развиваться, а значит, и сами лотереи с каждым днем совершенствуются.

      Что интересного в подобных мероприятиях? Во-первых, это аккумулирует людей проводить больше времени вместе, налаживать общение и дружественные связи. Во-вторых – естественно, деньги. Например, если даже не нашлось победителя на стартовый джекпот, он разыгрывается далее, в тираже последующем. При этом, суперприз в размерах никак не ограничен, и возможностей выиграть крупную сумму – огромное множество.

      Своего рода, такие мероприятия часто проводятся не столько для того, чтобы те или иные счастливчики ушли домой с призами, сколько для того, чтобы компания друзей могла расслабиться и хорошо провести время. Весело, красиво, с эмоциями – это то, чего хочет каждый из нас. Присоединяйтесь! 
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