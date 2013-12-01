Изучайте английский правильно

13 лет мы уже работаем на рынке по предоставлению качественного образования в сфере 13 лет мы уже работаем на рынке по предоставлению качественного образования в сфере изучение английского языка , а также многих других языков. Но так, как без других иностранных в современном мире еще можно прожить, то без английского никак не представляется возможным.





Специализация у нас довольно широкая: мы отдельно обучаем детей, используя развивающие программы и игры, а отдельно – взрослых. Так как мозг взрослого человека способен запоминать меньше информации, сравнительно с ребенком, программы построены более фундаментально, а акценты подведены к конкретным моментам. Именно так вы сможете выучить язык как можно быстрее. Также у нас есть отдельные курсы для тех, кто уже работает или хочет устроиться на работу переводчиком – профессиональная специализация здесь играет очень важную роль. Ведь обычные занятия не дадут вам ту глубину понимая лексики, которая будет необходима при работе с текстами и синхронном переводе.





Что играет огромную роль?





Во-первых, колоссальный опыт наших преподавателей, которые все работали или продолжают работать в государственных университетах. Кроме этого, у каждого из наставников есть подтверждающий его квалификацию международный сертификат.





Как приятный бонус, мы дарим вам возможность абсолютно бесплатно приходить в Английский клуб. Там вам расскажут, какие еще можно использовать ресурсы для углубленного и скорейшего изучения языка (аудиокниги, видеофильмы, чтение книг, разговорные группы, и так далее) и научат ими правильно пользоваться.





Во-вторых, мы с четкой периодичностью следим за тем, как именно вы изучаете язык, и проводим тестирование или другой вид мониторинга для того, чтобы качественно оценить прогресс ваших знаний. Если требуется, мы корректируем научный и методичный подход к вашему обучению. Ведь для нас главное одно – чтобы наша работа давала результаты, которые видимы для нас, и очень полезны для вас!

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