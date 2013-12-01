Талантливый редактор, отзовись!

Вы минимально разбираетесь в структуре текста, логически выкладываете свои мысли и ваш уровень грамотности достаточно высокий? И вы даже знаете английский язык? Тогда И вы даже знаете английский язык? Тогда вакансия редактор вам подходит просто фантастически!





Мы – развивающаяся компания, которая получает заказы на статьи от различных клиентов и в самые краткие сроки их выполняет. Нам нужен англоязычный человек, который будет редактировать тексты на английском языке – править их согласно правильной лексике и грамматике. Нам нужно, чтобы у вас был достаточно высокий уровень английского языка, внимание к мелким деталям, способность укладываться в установленные нами дедлайны.





Если у вас еще нет неоконченного образования – это не беда, мы готовы рассматривать кандидатуры и студентов, главное – чтобы, по возможности, у вас было образование в сфере экономики или филологии. Если, ко всему прочему, ранее вы уже успели поработать копирайтером/рерайтером, переводчиком или даже редактором, то вы и есть та самая наша жемчужина.





Тематика текстов, которые вы будете править, варьируется от истории, политологии и географии до бизнеса, техники и экономики. Тексты у нас абсолютно различных сфер и направлений, - так что вы и для себя сможете узнать много новой и полезной информации.





Еще у нас есть хорошая новость: мы не привязываем вас к конкретному месту работы, вы можете работать либо в виртуальном офисе, либо же на дому. Кроме этого, мы ожидаем от вас выполнения заказов в четко установленные сроки, но при этом время работы вы выбираете то, которое удобно именно вам. В этом плане контроля нет вообще.





Также вы сможете сами выбирать и темы текстов, которые будете править. К примеру: если вы не особо сильны в технологиях, мы не будем вас заставлять править тексты о технике.





Наша команда ожидает именно Вас!

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