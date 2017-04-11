Отдохни в тишине на острове Бирючий

Все мы любим развлечения, особенно домашние. Да, сегодня мы предпочитаем больше провести время дома, никуда не выходя и ничего особо не делая. Такой способ тоже неплохо помогает отдохнуть от тяжёлой рабочей недели. Обычно во...
Городская суета очень удручает и даже может вогнать вас в депрессивное состояние. Если вы стали замечать за собой негативные мысли, вам срочно нужен одых и Усадьба Малеевка вам в этом поможет. Этот экоотель расположился в...
Каждый человек нуждается в регулярном отдыхе на море. Свой отпуск хочется провести максимально насыщенно и интересно. Для многих жителей Беларуси, лучшим выбором является Турецкие курортные города. Они известны своим в меру...
В последние годы все больше россиян предпочитают проводить отпуска с детьми в родных краях. Одним из наиболее привлекательных мест в этом плане является Ейск. Город находится на берегах Азовского моря, отличается идеальными...
Лучшая часть Испании - Канарские острова и остров Тенерифе всегда манили туриста своими уникальным красотами, делая отдых на Тенерифе лучшим и незабываемым. Снять хорошие апартаменты на острове не составит никакого труда. За...
Фукуок – это вьетнамский остров, который считается центральным регионом Юго-Восточной Азии. Близкое положение к Сингапуру, Хошимину, Бангкоку и прочим крупным курортам сделало его популярной туристической зоной. Фукуок относится...
Буквально считанные недели остаются до самого горячего времени для любителей отдыха – сезон летних отпусков. Люди целенаправленно и усиленно работают для того, чтобы быстрее дождаться лета и провести его с пользой. У каждого...
В последнее время все больше людей стремятся к активному отдыху. Этому способствует пропаганда здорового образа жизни, развитие и доступность туристического оснащения и оборудования. Одним из наиболее популярных видов активного...
Работа-дом-работа. Сегодня по такому принципу живут очень и очень многие современные представители человеческого общества, которые нем могут и дня уделить для того, чтобы просто выехать все семьей на лоно природы, да нормально...
Лето уже на подходе. Многие в курсе, как проведут отпуск. А вы? Вы знаете, куда поедите отдыхать? Если еще не можете определиться со страной, то читайте дальше, и решение придет мгновенно....
Приближается лето. Время отдыха и отпусков. Поэтому у каждого из нас возникает вопрос, где и как отдохнуть, поправить здоровье. Кроме того, всем известно, что отдых – это дело, которое требует определённых материальных затрат....
Каждое лето толпы отдыхающих едут на моря. Черное море не является исключением. Кто ж не захочет позагорать, покупаться, поучаствовать в пенных вечеринках и так далее. Конечно же, перед поездкой вам стоит изучить те места,...
Кто же из нас, жителей планеты Земля, не мечтал хоть раз о прекрасном отдыхе где-нибудь на лоне природы, подальше от всей этой суеты и рутины, серости и нервности рабочих будней. Но при этом, по возможности, чтобы в этом самом...
Бáли – всем известный остров, так любимый туристами со всей планеты. Остров знаменит прекрасными условиями для отдыхающих: чистое море, Тихий океан, жаркое солнце, белый песок, диковинные сочные фрукты. Большой...
Современный человек вынужден соответствовать бешеному ритму жизни. Окружающие люди требуют исполнения обязательств, дела нельзя отложить в дальний ящик. Эти и многие другие причины заставляют человека крутиться как белка в...
Не каждый знает, где располагается небольшой остров с названием Маврикий. Этот островок находится в Индийском океане. На карте он обозначен маленькой точкой. На нём вначале никто не жил, пока не приехали голландцы, англичане, а...
Напряженный трудовой год заставляет многие семьи с особым интересом и трепетом подходить к выбору места проведения летних месяцев. Многочисленные споры всех членов семьи могут довольно часто усложнить этот процесс....
Все знают что в жизнь в большом городе – это стресс для вашего организма. Вы ждете выходные чтобы выехать за город на природу. Но не всегда получается правильный отдых. А вот база отдыха в Ленинградской области...
Краснодарский край – это удивительное места не только для отдыха но также для постоянного места жительства. Кто хочет всегда находится в позитиве, нежиться на шикарном солнце, и купаться в черном море, то добро пожаловать....