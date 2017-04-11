Вставление зубных имплантов европейского качества

Красивые зубы – это не просто то, что делает нас привлекательными, это – одна из базисных основ нашего здоровья и хорошего состояния организма в целом. Представьте, что у вас все есть, вы зарабатываете много денег, но не можете...
Люди всегда трепетно относятся к своему здоровью. Это побуждает нас заниматься физическими упражнениями, принимать лекарства для профилактики и посещать больницу как только нам нездоровиться. Все это потому, что мы хотим...
Если человек обращается в стоматологическую клинику, значит у него какие то проблемы с зубами или же он просто хочет красивую улыбку. На самом деле, проблемы с зубами это нормально в наше время, ведь большая часть человечества...
Такой современный лечебно-стоматологический процесс как имплантация зубов в СПБ заключается в процедуре вживления дентальных имплантов в челюстную корневую конструкцию. Сам имплант выступает в качестве зубопротезной опоры. В...
Одним из главных направлений стоматологической медицины является ортопедия и протезирование зубов занимающееся исправлением дефектов зубного ряда и челюсти с использованием современных материалов и соответствующего...
Всегда мечтали о том, чтобы обзавестись по-настоящему роскошной, красивой и белоснежной улыбкой, но состояние вашей ротовой полости оставляло желать лучшего? А может быть с самого раннего детства вы боялись посещать стоматологов...
В последнее время многие жители нашей планеты уделяют огромное внимание своей внешности, это касается не только женщин, но и мужчин. Дело в том, что заботиться о красоте, а значит, и о здоровье нынче в приоритете. Люди осознали,...
Красивая улыбка, которая обнажает безупречный ряд белоснежных зубов. Ну разве не такой, поистине королевской улыбке сегодня мечтает практически каждый пятый житель нашей страны ее демонстрирует как модели на подиуме, так и самые...
С годами мы утрачиваем красоту: седеют и редеют волосы, обвисает кожа, появляются морщины, тускнеют глаза, рушатся зубы. С такими проблемами сталкиваются все, чей возраст перевалил за грань 30-40 лет. Самой страшной проблемой...
Становится достоверным фактом, что не только честь надо беречь смолоду, но и зубы. По статистике, 60 процентов белорусов имеют значительные проблемы с зубами. Речь идет не о простом пломбировании, а о более значимом лечении и...
Что подразумевает ультразвуковая очистка зубов Эта безболезненная операция позволяет существенно улучшить состояние ваших зубов:...
Каждый человек хочет и стремиться быть здоровым. Здоровье человека зависит от многих факторов. Это и правильное питание, и здоровый образ жизни, и занятия спортом. Но не только от этого зависит здоровье человека. Главным фактором...
А вы никогда не думали о том, почему такое пристальное внимание уделяют стоматологи всего мира состоянию ротовой полости современного представителя человеческого общества? Что заставляет тысячи и тысячи людей посещать...
Человеческое общество еще с незапамятных времен уделяло особое внимание вопросам собственной красоты и здоровья. Особенно высоко во многих странах мира тогда ценились те люди, чьи зубы находились в идеальном состоянии....
Ни для кого не секрет, что красивая улыбка, обнажающая целый ряд прекрасных и белоснежных зубов, способна не только разрядить обстановку в самый неприятный момент, но и очаровать собеседника, а заодно и значительно улучшить...
Не каждый представляет себе, как выглядят брекеты. Единицы знают, из каких материалов они изготавливаются. Только врачи знают настоящую правду о том, вредны ли для зубов брекеты. Только поносивши их хоть чуть-чуть, можно...
Знаете ли вы, что лучшим показателем общего состояния здоровья человеческого организма является ни что иное, как зубы. Именно их частенько называют "предателями", поскольку они позволяют многим специалистам оценивать не только...
Мечтаете о прекрасной голливудской улыбке? О белоснежных зубах, которыми, к несчастью, вас природа явно не наградила? Хотите улыбаться и радоваться жизни, но стесняетесь лишний раз открыть рот? А посещение стоматологического...
Красивая улыбка, белоснежные зубы и никакой зубной боли-не этого ли вы хотите? Но поход к стоматологу вызывает страх? самая лучшая стоматологическая клиники,"Анатомия улыбки",предлагает вам свою помощь в самых различных...