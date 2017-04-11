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      • Вставление зубных имплантов европейского качества

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:47
      (голосов: 1)
      имплант зубаОдной из самых важных составляющих человеческого здоровья, является ротовая полость. Зачастую проблемы связанные с ней исходят от зубов. Но, ведь не только здоровье зубов имеет значение, ведь их видят другие люди, а значит имеет значение и внешний вид. Бывает, что у людей портятся зубы и им требуется лечение, однако далеко не всегда оно возможно. В таких ситуациях, лучше всего использоваться имплант зуба. Сегодня подобные процедуры очень распространены и уже не являются чем-то сложным. Эти факторы делают данную процедуру практически незаменимой в современном обществе.

      Вставление импланта зуба, позволит сохранять идеальный внешний вид ротовой полости, а также обеспечит комфортный приём пищи. Сегодня эта процедура вообще не составляет трудности и неудобства для человека и происходит в короткие сроки, что очень удобно и практично. На сегодня самые известные фирмы и страны производители, следующие:

      - Швейцарские и шведские имплантаты ''Nobel Biocare'', ''Straumann'', ''Astra Tech'';

      - Израильские имплантаты ''Adin'', ''Mis'', ''Noris'' и ''Alpha Bio'';

      - Корейские имплантаты ''Osstem'' и ''Implantum'' ;

      - Немецкие имплантаты ''Impro'', ''Xive'', ''Ankylos''.

      Установкой зубных имплантов, занимаются настоящие профессионалы своего дела. За их плечами ни один год работы в данной отрасли. Они знают как устанавливать каждый инплант, так, чтобы не наносить вред и не причинять боли. К тому же, их профессионализм, позволяет быстро и правильно подбирать нужные импланты, для каждого человека индивидуально.

      Чтобы получить консультацию по имплантации зубов, стоит обратиться в клинику ''Viva Dent'', которая специализируется на стоматологической отрасли медицины. В ней работают лучшие врачи, которые проходили обучения в зарубежных учреждениях и имеют международные дипломы.
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