Как и зачем оформлять процедуру банкротства физлица?

В последнее время ввиду не стабильности финансового состояния, многие компании становятся банкротами. Не стоит говорить об обычных людях, которые вообще находятся в плачевном состоянии. Что же делать им, если у них есть финансовые обязательства, а выполнять их нет возможности? Именно для этого и была создана процедура В последнее время ввиду не стабильности финансового состояния, многие компании становятся банкротами. Не стоит говорить об обычных людях, которые вообще находятся в плачевном состоянии. Что же делать им, если у них есть финансовые обязательства, а выполнять их нет возможности? Именно для этого и была создана процедура Банкротство физлиц , позволяющая уладить многие трудности. Вот только её оформление тоже очень трудоёмкое и затратное. Поэтому, чтобы наверняка быть уверенным в удачности оформления, лучше поручить это занятие профессионалам, которые знают как правильно это делать.





Вся суть процедуры банкротства физических лиц, в признании судом неспособности человека исполнять финансовые обязанности и вести расчёт с кредиторами. Конечно это не безобидная процедура, которая требует максимальной точности в документах. К тому же, получить такое признание может не каждый, а пытаться можно только если долг перед государством составляет от 500 тысяч рублей. Также выплаты уже должны быть просрочены на 3 месяца или более. Данная процедура имеет как свои плюсы так и минусы. Вторые заключатся в следующем:





- Процедура банкротства сама по себе довольно затратна;





- После признания человека банкротством, его временно лишают права приобретать недвижимость.К тому же, его лишают прав на недвижимость;





- Запрет на выезд за границу, по решению суда;





- Запрет на использование денег на банковском счету.





Однако есть и позитивные стороны, ради которых оформляют процедуру банкротства, это прекращение:





- Начисление неустоек и процентов по обязательствам;





- Удовлетворение кредиторов, по долгам, штрафам и т.д.





- Действие исполнительных документов по имущественным взысканиям.





Доверив оформление банкротства физлица профессионалам, это точно не будет бессмысленная трата денег, а результат всегда будет положительным. Однако даже к этой процедуре, лучше тщательно подготовиться самостоятельно!

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