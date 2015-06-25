Как и зачем оформлять процедуру банкротства физлица?

Одной из самых важных составляющих человеческого здоровья, является ротовая полость. Зачастую проблемы связанные с ней исходят от зубов. Но, ведь не только здоровье зубов имеет значение, ведь их видят другие люди, а значит имеет...
Москва - процветающий город с мировым именем, жить и работать в котором мечтает каждый. В этом городе находится десятки тысяч предприятий, миллионы рабочих мест и людей. Не удивительно, что он считается самым перспективным местом...
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Каждый мужчина хочет иметь безупречное здоровье. Часто в молодости так и бывает, а вот с возрастом все становится несколько хуже. Хотя современные реалии таковы, что проблемой простатита, страдают даже молодые. Не стоит обсуждать...
Природа повсюду окружает человека. В большинстве случаев природа – это цветы, деревья, леса, реки. Но к сожалению, все прекрасное сопровождается насекомые или животными, встреча с которыми может обернуться негативными...
Не для кого не секрет, сколько людей каждый день заезжают на территорию Российской Федерации и сколько выезжает. Такое движение происходит каждый день. Кто-то едет в гости к родственникам, кто-то ради деловой поездки, кто-то...
Очень часто бывают ситуации когда человек не может попасть к себе домой. Это случается по множеству разных причин. Иногда это может быть по тому что ключ сломался и остался в замке, а запасных ключей попросту нет. Или может быть...
Природа очень важна в жизни человека. Окружающая природа и красива и необычна и интересна. Но к сожалению кроме многих позитивных сторон, есть негативная - это, насекомые и различные животные. Встреча с такими обитателями земли,...
Многие сталкиваются с проблемой нехватки денег. Часто это бывает когда нужно ''до тянуть'' до следующей зарплаты. Иногда, появляется хорошая возможность сделать дорогостоящую покупку, но нет столько денег. В таких случаях...
Каждый кто хоть раз создавал сайт или интернет-магазин, знает что для удачного продвижения сайта и увеличения активности на нём, нужно изрядно попотеть работая в просторах интернета! И на самом деле каждый кто пытался продвигать...
В Витебской области происходит банкротство двух винзаводов - Полоцкого и Подсвилья,- сообщает Белта. Областным экономическом судом возбуждено производство о наступлении банкротства винзаводов в Полоцке и Глубокском районе...
Перед покупкой и любыми операциями по приобретению жилых и нежилых помещений обязательно нужна юридическая проверка квартиры и проверка чистоты документов. Данная процедура не входит в список обязательных, но от ее проведения во...
24 июня 2015 года заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Василий Демидович заявил, что недопустимо вводить практику возбуждения дел о банкротстве по принципу...
Едва ли кто-то не в курсе того факта, что индивидуальные предприниматели отвечают по взятым на себя обязательствам всем своим имуществом, в то время как учредитель ООО по обязательствам собственной фирмы не отвечает. Означает ли...
Бизнес. Казалось бы, что может быть проще, чем заниматься, тем или иным делом. Но на самом деле, если капнуть чуточку глубже, то можно понять, что бизнес – это тонкая балансировка на лезвии ножа между плюсами и минусами....
Открывая ИП (индивидуальный предприниматель), многие думают, что будут грести деньги лопатой, что все очень просто, жизнь будет в шоколаде. Оказывается, не тут то было. Радуясь первым достижениям, многие перестают адекватно...
Ни для кого не секрет, что ведение собственного бизнеса -0 довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий полной отдачи сил и времени, а также присутствия не малых финансовых средств, позволяющих не только поддерживать...
Экономическая ситуация. Кредиторы. Задолженность. Финансовый крах. Закрытие фирмы. Увы, в современном мире знание и владение основными этими терминами и определениями не всегда позволяет оставаться на плаву. Рано или поздно может...
Бывает такое положение дел фирм, приходит необходимость ликвидации фирм. Ликвидация фирм – это процедура закрытия предприятия без перехода прав и обязанностей другим лицам. Ликвидация это долгий и кропотливый процесс. Это...