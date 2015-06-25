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      • Как и зачем оформлять процедуру банкротства физлица?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:30
      (голосов: 1)
      Банкротство физлицВ последнее время ввиду не стабильности финансового состояния, многие компании становятся банкротами. Не стоит говорить об обычных людях, которые вообще находятся в плачевном состоянии. Что же делать им, если у них есть финансовые обязательства, а выполнять их нет возможности? Именно для этого и была создана процедура Банкротство физлиц, позволяющая уладить многие трудности. Вот только её оформление тоже очень трудоёмкое и затратное. Поэтому, чтобы наверняка быть уверенным в удачности оформления, лучше поручить это занятие профессионалам, которые знают как правильно это делать.

      Вся суть процедуры банкротства физических лиц, в признании судом неспособности человека исполнять финансовые обязанности и вести расчёт с кредиторами. Конечно это не безобидная процедура, которая требует максимальной точности в документах. К тому же, получить такое признание может не каждый, а пытаться можно только если долг перед государством составляет от 500 тысяч рублей. Также выплаты уже должны быть просрочены на 3 месяца или более. Данная процедура имеет как свои плюсы так и минусы. Вторые заключатся в следующем:

      - Процедура банкротства сама по себе довольно затратна;

      - После признания человека банкротством, его временно лишают права приобретать недвижимость.К тому же, его лишают прав на недвижимость;

      - Запрет на выезд за границу, по решению суда;

      - Запрет на использование денег на банковском счету.

      Однако есть и позитивные стороны, ради которых оформляют процедуру банкротства, это прекращение:

      - Начисление неустоек и процентов по обязательствам;

      - Удовлетворение кредиторов, по долгам, штрафам и т.д.

      - Действие исполнительных документов по имущественным взысканиям.

      Доверив оформление банкротства физлица профессионалам, это точно не будет бессмысленная трата денег, а результат всегда будет положительным. Однако даже к этой процедуре, лучше тщательно подготовиться самостоятельно!
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