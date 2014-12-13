Ценная картина из сусального золота

Мрамор всегда ценился и стоил очень много. В древние времена именно сочетания мрамора и золота, показывали достаток знатного правителя. В храмах по сей день сохранились мраморные столбы и полы. На сегодняшний день, мрамор ничуть...
Красивая и уютная ванная комната, это мечта многих людей. Сделать ванную комнату такой, очень трудно и дело совсем не в финансах. Все дело в том, что сантехника, в большинстве своем это стандартные приборы, сделанные по...
Хотите создать неповторимый интерьер? Подчеркнуть элегантность стиля? Очень часто это делается с помощью различных картин, фотографий или зеркал. Но как акцентировать внимание, на определённой картине или например, на семейном...
Современный мир смог внести свою лепту в художественное наследие создав уникальное творение называемое модульные картины представляющие собой современное украшение любого интерьера и подчеркивающие современность и безупречность...
Модульная живопись – это современное и невероятно популярное направление в дизайне интерьера. Это простой, и в тоже время, оригинальный способ украсить стены своего дома или квартиры. Даже такой «художественный» минимализм может...
Во французских Каннах проходит выставка картин с присутствующими на ней художественными работами на которых запечатлены виды нашего города. Показ проходит в рамках вернисажа, на котором свои работы представила художница Глория...
Человек привык жить своими проблемами, переживаниями и тревогами. Выходя с работы или из дома, он порой просто не замечает окружающего мира, а погрузившись в мир своих раздумий просто бодро шагает по улицам, скверам и паркам. Не...
Искусство всегда привлекало не только творческих людей, но и тех, кто просто в восторге от прекрасного и красивого. Искусство всегда было вне моды, вне времени, бесценно. Существует много видов искусства, известны также имена...
В Музее современного изобразительного искусства в Минске, жители и гости Минска смогут увидеть белорусские короткометражки, в разные годы показанные на кинофестивале "Лiстапад". В программе будет представлена следующие...
С незапамятных времён людей завораживал не только блеск золота, само слово хранило в себе некое таинство. Древние египтяне и греки боготворили солнце и сравнивали золото с солнечным сиянием; поклоняясь своим богам, они считали,...
Когда бываешь у кого-либо в гостях, то сразу видишь, чем увлекается хозяин, каково его хобби, чем интересуется, что нравится. У многих на стенах имеются картины, написанные красками либо маслом. Но только истинные ценители...
Золото, как и ранее, весьма актуально. Как представители сильной половины человечества, так и слабой половины, не представляют свою жизнь без золотых украшений. Конечно же, женщины более падки на украшения, нежели мужчины. Но...
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо сделать подарок своим родным, близким, друзьям. Конечно, это очень часто становится для нас проблемой в том плане, что нам хочется выбрать подарок не только полезный, но и...
Такой драгоценный металл, как золото, вот уже более пары тройки тысяч лет находится в центре пристального внимания со стороны абсолютно всех представителей человеческого общества. Еще бы, ведь именно благодаря его наличию тому...
Сильная половина человечества сегодня ничуть не меньше хочет быть красивыми, стильными и сексуальными, чем мы, девушки. И такое стремление вполне понятно и оправдано, поскольку именно этого требует те самые последние...
Ура! Вас можно поздравить? Вы приобрели свое долгожданное жилище? И вот пришел час отделки и меблировки, декора и дизайна? Понимаете, что это ответственное и долгоиграющее занятие. Хочется, чтобы интерьер получился красивым и...
В последнее время для любого современного представителя человеческого общества просто огромное значение имеет внутреннее убранство жилого помещения. И это абсолютно не удивительно. Ведь дом – это не просто место, где...
Усовершенствовать и преобразить внутреннее убранство помещения в современном мире не так уж и просто. Ведь даже самый качественный, дорогостоящий и оригинальный дизайнерский ремонт зачастую не может решить эту проблему. Поэтому...
В современном мире все меньше внимания уделяется внутреннему убранству жилого или офисного помещения. И дело тут не только в том, что современный дизайн во многих аспектах не предполагает большого количества самых разнообразных...