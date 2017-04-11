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      • Недорогое строительство, самым тёплым строительным материалом

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:19
      (голосов: 1)
      SIP панели для строительства домовСовременное строительство и темп жизни, требует все меньших сроков и более качественный результат. Обеспечить такой итог очень сложно, особенно имея стесненные рамки бюджета. Что же делать, если заказчик желает строительство за самые короткие сроки и имеет небольшой бюджет? На самом деле есть выход, который устроит и клиента и компанию по строительству. SIP панели для строительства домов, это самый современный способ строительства на сегодняшний день. Он используется во всех европейских странах, и совсем недавно дошёл и до нас. В чем же заключается принцип строительства и из чего сделаны эти плиты?

      На самом деле, данные плиты отличаются отличной прочностью несмотря на хрупкий, на первый взгляд, состав. По сути одна плита состоит из двух ОСБ пли, а между мини утепляющая часть из пенопласта. Попросту говоря это сэндвич панель, которая конечно уступает излишней прочности камня, но полностью обеспечивает нужную степень защиты дома. Например, одна сандвич панель, способна выдерживать вертикальную нагрузку, до 28,5 тонн. Размер одной плиты составляет 2,8 м x 1,25 м x 0,174 м.

      Дома которые возводятся с помощью данных панелей по-настоящему прочные, вопреки всем сомнениям. Но главной особенностью подобного строительства, является цена. Да, такое строительство не только ничем не уступает в итоге, каменным домам, но и намного дешевле обходится! Затраты уменьшаются по всем критериям строительного процесса, начиная от фундамента и заканчивая отделкой. Даже стены требуют меньше отделки и обработки, ведь они ровные и уже утеплённые. Такие дома отлично сохраняют тепло и считаются самыми тёплыми в зимнее время года. На сайте можно подобрать нужные плиты по размеру и цене. Для этого предоставлен полный список самых разных вариаций. К тому же можно приобрести панели сразу по готовому плану строительства дома.
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