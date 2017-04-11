Действенное немецкое средство от опухолей в Москве

Современная медицина развита по всему миру, однако каждая страна в чем-то превосходит другую. Так случилось и в сегодняшнем случае ведь лекарство Абраксан изготавливается в Германии. Главная задача данного лекарственного средства - борьба с опухолями. Оно действительно работает, но при некоторых условиях и соблюдениях правил использования. Как и все сильно действующие препараты, лекарство имеет противопоказания к применению: Современная медицина развита по всему миру, однако каждая страна в чем-то превосходит другую. Так случилось и в сегодняшнем случае ведь лекарство Абраксан изготавливается в Германии. Главная задача данного лекарственного средства - борьба с опухолями. Оно действительно работает, но при некоторых условиях и соблюдениях правил использования. Абраксан купить можно в москве, где находится склад для продажи по странам СНГ, завод же производителя находится на территории Германии.





- Тяжелые нарушения функции печени;





- Беременность;





- Период лактации;





- Детский возраст до 18 лет (отсутствие достаточных данных по безопасности и эффективности);





- Гиперчувствительность (к паклитакселу и альбумину человека).





Также можно добавить к противопоказаниям, острые инфекционные заболевания, проблемы с печенью, заболевания сердца и невропатию.





В основе Абраксана лежит нанодисперсный паклитаксел, которые стабилизируется альбумином. Свойства главного ингридиента позволяет влиять на процесс деления клетки. Он стимулирует сборку микротрубочек митотического веретена из молекул тубулина и стабилизирует их, тем самым подавляя деполимеризацию. На деле это приводит к подавлению динамической реорганизации микротубулярной сети и вызывает образование аномально большого количества микротрубочек на протяжении всего клеточного цикла.





Исключительной особенностью препарата яавляется отсутствие растворителей, таких как кремофор и этанол. Они имеют ярко выраженные токсичные свойства, и могут уменьшать воздействие препарата. Именно поэтому они не используются в Абраксане, что делает его воздействие еще более мощным и действенным. Использование альбумина, наоборот считается полезным. Почему? Он облегчает проникновение главного лечащего элемента в опухолевую ткань, что значительно ускоряет его воздействие. К тому же стабилизированный альбумин характеризуется отличной переносимостью и усвоением.

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