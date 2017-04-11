Первый полет – это неземные ощущения!

Кто из нас не мечтал жить чужой жизнью! Ах, как много правил и ограничений, и как мало настоящих наслаждений! Только подумайте: ежедневно мы тратим драгоценное время на то, что не приносит нам ни малейшего удовольствия! А если...
Бывало так, что, возвращаясь с работы, вы судорожно искали для себя миллион любых занятий? Потому что вам лень идти с друзьями в бар, и лень искать приключений. Но все равно душа требует развлечений, искрометных впечатлений… она...
При поступлении во многие хорошие школы, проводится тестирование детей. Педагоги и психологи проверяют уровень знаний детей: умеют ли они читать, писать, решать логические задачи и другие задания которые должны уметь дети. Хотя...
Кто не мечтал в детстве полетать на самолёте? Самые смелые мечтали взять управление самолетом в свои руки! Некоторые так и устроили свою жизнь, но большинство к сожалению так и не попадали за рулевое управление самолёта. Чаще...
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Наверное, всем уже известен закон, запрещающий реализовывать алкоголь после 22 часов вечера. А согласитесь, частенько случаются ситуации, когда сидишь в отличной компании, беседуешь, смеешься, выпиваешь, отдыхаешь и вдруг,...
Наверное, всем уже известен закон, запрещающий реализовывать алкоголь после 22 часов вечера. А согласитесь, частенько случаются ситуации, когда сидишь в отличной компании, беседуешь, смеешься, выпиваешь, отдыхаешь и вдруг,...
Быть может кому-то сейчас следующий вопрос покажется странным и немного несуразным, тем не менее задать его стоит. Вот вы лично можете припомнить, сколько времени вы проводите на кухне? Нет? А сколько ваша семья? Тоже нет?...
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Каждый из нас любит получать подарки. Но ещё лучше дарить подарки. Новогодние подарки, подарки на день рождения, на восьмое марта… Как часто мы сталкиваемся с проблемой выбора правильного подарка, такого, который бы...
Мы все любим получать подарки. Но, наверное, каждый согласится, что делать подарки тоже очень приятное занятие. Нам приятно видеть, как загораются счастьем глаза любимых нами людей, когда мы преподносим им подарок. Только и выбор...
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