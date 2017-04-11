Первый полет – это неземные ощущения!

Помните, как в детстве вы мечтали летать? Причем в самом буквальном смысле расправить крылья и пуститься на поиски приключений, подняться ввысь и увидеть землю с высоты птичьего полета. Мы можем для вас это устроить, и теперь, когда вы выросли, в вполне реализуемом варианте – вы можете осуществить Причем в самом буквальном смысле расправить крылья и пуститься на поиски приключений, подняться ввысь и увидеть землю с высоты птичьего полета. Мы можем для вас это устроить, и теперь, когда вы выросли, в вполне реализуемом варианте – вы можете осуществить полет на як-52





Что интересно, так это то, что мы предлагаем специальное обучение, с помощью которого вы будете не просто специалистом в полетах, но и будете владеть статусом «ас в небе». Летний клуб нашей компании специализируется на том, что с помощью инструкторов обучает вас этому хитрому мастерству. Около сорока двух часов вы проводите с пилотом в небе, - точнее, не менее этого количества часов, - и только потом можете отправляться в «самостоятельное плавание».





Аэроклуб предлагает вам также составление индивидуального графика полетов, который будет коррелироваться с вашим свободным временем, - а значит, нам понадобится заранее информация об этом. И только потом мы подведем итоговую стоимость такого летнего инструктажа и индивидуального обучения.





Перед самими практическими полетами с инструктором, вы пройдете теоретический материал, узнаете особенности полета, строение техники, и так далее. Затем будет осуществлена наземная подготовка, и только потом вас ожидает сорок два часа неземных впечатлений.





Между прочим, такие полеты развивают уверенность в себе, побеждают любые внутренние страхи и комплексы, а также вы быстрее учитесь ориентироваться в пространстве, тренируете логику и смекалку. Да и к тому же, это - просто восхитительный подарок для вашего друга, девушки или парня: согласитесь, обычные подарочные сертификаты в СПА-салоны уже давно приелись, а косметические наборы и книги устарели.





Не дарите друзьям банальность, дарите им впечатления! Кроме того, позаботьтесь и о себе: если все же решились на подарок, вы вполне можете и себе сделать точно такой же! Цены очень доступные, а в случае любых вопросов звоните нам – мы проконсультируем!

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