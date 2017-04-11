Сделайте лучший подарок для ваших друзей и близких!

Вас до сих пор мучает вопрос, что же такого необыкновенного подарить на День рождение подруге, презентовать ко Дню Святого Валентина парню, или подарить маме на День матери? Или ваши друзья наконец-то помолвились, а идей по поводу не слишком заумного и недорого подарка нет? Мы приходим на помощь в таких ситуациях, и наше решение – Или ваши друзья наконец-то помолвились, а идей по поводу не слишком заумного и недорого подарка нет? Мы приходим на помощь в таких ситуациях, и наше решение – шевроны Харьков





Во-первых, это удобно. Вам не нужно больше искать часами в Интернете новые идеи или выбирать подарки, которые доставят вам под дверь. Мы сделали эту работу за вас, и готовы не просто предложить, но и сделать в отличном качестве. Шевроны – это специальная нашивка на вещи, выполненная по специальным технологиям через компьютер. Они могут быть как простыми узорчатыми, так и иметь много сложных компонентов – то есть, целый сюжет или картина могут быть нашиты.





Во-вторых, очень важно определиться с размерами. Мы не предлагаем просто платки или футболки – даже на простынь можем нанести тот узор, который вам хочется – например, лица ваших влюбленных друзей, - если вы готовите презент для влюбленной пары на их юбилей, - например.





В-третьих, у нас не три или четыре цвета в наличии – можем предложить максимально десять цветов, что для палитры цветов и вышивки – просто отличный вариант.





В-четвертых, у нас есть уже готовые макеты, которые мы можем вам предложить, но также готовы выполнить любое ваше пожелание по рисунку, - например, изготовить уже готовый макет по эскизу, который вы нам дадите или вышлите заранее.





И, что важно чисто из практических соображений: вы можете стирать вещь с нашей нашивкой столько, сколько потребуется. Благодаря высокой плотности ткани, на которые нашивается рисунок, они не портятся и не загибаются, - а значит, изготовленная нами вещь будет служить очень долго и сможет пережить еще не одно поколение!

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