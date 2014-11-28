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      • Очередное следствие развития компьютерного века – кардшаринг

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 19:27
      (голосов: 1)
      кардшарингКадршаринг – очередное достижение современности. Будучи созданным из двух слов «карточка» и «общий доступ», оно объединило в себе следующее значение: общий доступ к карте. Догадаться было не трудно. Теперь немного подробнее: это доступ пользователей спутникового телевидения к единой оригинальной карте. Частенько этот процесс называют «шарить». Осуществив кардшаринг настройка, клиент получает возможность пользоваться практически любыми пакетами каналов, на которых были выделены такие карты. То есть цель данной опции – предоставление возможности смотреть максимально большое количество телеканалов за минимальную стоимость.

      Подключить кардшаринг можно при помощи нескольких способов:
      1. Через компьютер.
      Это – один из наиболее распространенных способов, в особенности среди любителей халявы. В таком случае компьютер должен быть включен постоянно. Кроме того, должен быть стабильный доступ к Интернету.
      2. Через мобильный телефон.
      Но телефон не обычный. В нем должен нормально работать Интернет. Соединяем мобильное устройство и ресивер – и вуаля, все готово.
      3. Прямое подключение.
      В данном случае понадобится ресивер с разъемом типа Еthernet, а также Lan-кабель, по которому бежит Интернет.

      При использовании кардшаринга следует помнить, что у сервера или вашего могут возникать проблемы. Поэтому гарантировать постоянный и бесперебойный просмотр гарантировать никто не может. Проблемы будут, и они будут разные. Может произойти и так, что посмотреть желаемое не удастся часами или даже днями. Кроме того, разбираться в подключении вам придется самостоятельно, а это время.

      Вместе с тем использовать кардшаринг – значит платить символическую цену. Конечно, это нарушение закона, но кто же не любит халяву и не надеется на «авось, пронесет?». 
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