Очередное следствие развития компьютерного века – кардшаринг

Кадршаринг – очередное достижение современности. Будучи созданным из двух слов «карточка» и «общий доступ», оно объединило в себе следующее значение: общий доступ к карте. Догадаться было не трудно. Теперь немного подробнее: это доступ пользователей спутникового телевидения к единой оригинальной карте. Частенько этот процесс называют «шарить». Осуществив Будучи созданным из двух слов «карточка» и «общий доступ», оно объединило в себе следующее значение: общий доступ к карте. Догадаться было не трудно. Теперь немного подробнее: это доступ пользователей спутникового телевидения к единой оригинальной карте. Частенько этот процесс называют «шарить». Осуществив кардшаринг настройка , клиент получает возможность пользоваться практически любыми пакетами каналов, на которых были выделены такие карты. То есть цель данной опции – предоставление возможности смотреть максимально большое количество телеканалов за минимальную стоимость.





Подключить кардшаринг можно при помощи нескольких способов:

1. Через компьютер.

Это – один из наиболее распространенных способов, в особенности среди любителей халявы. В таком случае компьютер должен быть включен постоянно. Кроме того, должен быть стабильный доступ к Интернету.

2. Через мобильный телефон.

Но телефон не обычный. В нем должен нормально работать Интернет. Соединяем мобильное устройство и ресивер – и вуаля, все готово.

3. Прямое подключение.

В данном случае понадобится ресивер с разъемом типа Еthernet, а также Lan-кабель, по которому бежит Интернет.





При использовании кардшаринга следует помнить, что у сервера или вашего могут возникать проблемы. Поэтому гарантировать постоянный и бесперебойный просмотр гарантировать никто не может. Проблемы будут, и они будут разные. Может произойти и так, что посмотреть желаемое не удастся часами или даже днями. Кроме того, разбираться в подключении вам придется самостоятельно, а это время.





Вместе с тем использовать кардшаринг – значит платить символическую цену. Конечно, это нарушение закона, но кто же не любит халяву и не надеется на «авось, пронесет?».

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