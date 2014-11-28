Очередное следствие развития компьютерного века – кардшаринг

Если спросить у огромного количества народа, смотрите ли вы спутниковое телевидение, то наверняка, ответ будет утвердительный. А вот на заданный вопрос: «Знаете ли вы, что такое кардшаринг?», то, наверное, только единицы смогут...
Для тех, кто успешно учил английский в школе, понятно словосочетание dedicated servers. Это выделенные сервера. Выделенные сервера – весьма распространенная услуга. Она заключается в том, что клиент получает безлимитный доступ на...
В связи с глобальной универсализацией скоростного Интернета, вопрос приватности в сети сегодня стоит очень остро. Большинство пользователей нуждаются в защите от хищения личных данных, прослушивания разговоров и перехвата любой...
О чем мечтает чуть ли не каждый второй человек, который приходит домой уставшим и без настроения? Правильно, о нормальном, полноценном отдыхе. Только он способен возродить человека, подарить ему заряд бодрости и оптимизма, то...
Телефон – это не просто средство связи. В последнее время мобильное телефонное устройство стало нечто походим на модный атрибут современной жизни. И именно поэтому в подавляющем большинстве случаев современный представитель...
Бывает так что свободное место на жестком диске компьютера закончилось? Много информации, а хранить ее негде? Или нужен доступ к файлам из любого компьютера? Выделенный vps сервер , это лучшее средство для удалённого хранения...
Как только появился мобильный телефон, людям было за счастье его иметь в наличии. И никакие дополнительные функции, кроме основной – звонить, не были нужны. Но жизнь не стоит на месте, а стремительно несется вперед. Появляются...
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Долгими скучными вечерами каждый хочет как-то развлечься. Чаще всего дома сделать это трудно, но есть один способ который обычно всем помогает. Просмотр фильмов - интересное и занимательное занятие. Во время просмотра можно не...
Системы контроля доступа. В нынешнем веке, где повсюду подстерегает опасность, важно знать, что вы надежно защищены. Особенно это актуально для вашего рабочего места. Ведь там проходит большая часть вашего времени. Ну а если вы...
Часто ли бывает так, что свободное место в памяти компьютера закончилось? Или есть много информации, а хранить ее негде? Или же, просто нужен доступ к файлам из любой точки мира? SSD хостинг, это лучшее средство для удалённого...
Эксперты предупреждают: что недорогие сигареты неизвестных производителей могут нести в себе компьютерные вирусы. У многих электронных сигарет есть функция подзарядки от компьютера через USB — через кабель либо напрямую. ...
Жители города Тула теперь могут пользоваться всеми возможностями знаменитой компании Триколор ТВ в Туле занимающейся предоставлением услуг спутникового телевидения, осуществляющей установку необходимого оборудования, с его...
В современном мире у жителей нашей планеты имеется не малое количество самых разнообразных технических устройств, значительно упрощающих общий ход жизни. Но при всех достоинствах и совершенствах технологии, нельзя отрицать того,...
В современом мире мы не можем обойтись без телефона. Раньше это было средство связи, а теперь это фотаппарат, видеокамера, электронная книга, плейер, в общем мини компьютер. Мы не только слушаем музыку но и смотрим...
А знаете ли вы о том, что изо дня в день приходя домой около одной восьмой части населения, имеющей доступ к персональному компьютеру и всемирной глобальной паутине, садится за пк и начинает играть. Кто-то играет в настоящие...
В нынешнее время у каждого современного человека должен быть не менее современный телефон. Это не дань моде, а просто закономерность 21 века. Таковым телефоном по последним данным является никто иной, как айфон. Именно он...
Любовь к такому технически сложному средству, как персональный компьютер, появилась не так давно. Сначала пк были настолько огромными, что занимали довольно большое пространство в помещении, да еще и работали с известной долей...
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