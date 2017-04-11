Футболисту без формы никуда

В наше время многие дети не имеют представления, для чего нужна школьная форма. Сегодня актуально приходить на занятия в любой понравившейся одежде. Многие ученики, пользуясь такой свободой выбора, пытаются выразить свою...
Всё больше тротуарной плитки появляется на улицах городов. Становятся вымощенными тротуарами, подходы к учреждениям, велосипедные и пешеходные дорожки. В настоящее время, учитывая темпы роста крупных и средних городов, можно...
Ни для кого не является секретом, что для оценки качественных характеристик и безопасного ношения одежды созданы многие нормативные и правовые акты и формы сертификации, которые регламентируют выпуск и продажу определенных видов...
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Спорт - это не только увлечение для того или иного человека, но и то самое мероприятие, которое зачастую помогает ему определиться в жизни. В результате регулярных спортивных тренировок происходит постоянная тренировка...
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Футболка – это тот предмет гардероба, который практически всегда является модным. Именно поэтому все чаще и чаще современный представитель человеческого общества приобретает данные элементы....
Пожалуй, сегодня мало кого можно удивить тем фактом, что многие изделия, которые сегодня наполняют общий экономический рынок не только нашей страны, но и мира, представляют собой ни что иное, как те элементы, которые были отлиты...
Еще совсем недавно никто и представить не мог, что клатчи захватят популярность не только среди женщин, но и среди мужчин. Это своеобразная барсетка для документов с ремешком для запястья, которая подходи для повседневного...
Такое универсальное и очень удобное изделие как мужские хипсы представляют собой трусики черные или другого цвета, имеющие кармашек или изготовленные без него. По сути своей, мужские хипсы являются укороченными боксерскими...
Современное производство, которое связано с выпуском огромных партий деталей, требует особого подхода к соблюдению технологического процесса изготовления. Для достижения высокой точности обработки и оптимальных размеров...
Среди самых разнообразных увлечений современного общества довольно часто можно выделить занятия спортом. Конечно, говорить о развития профессиональных навыков и серьезных тренировках не приходится. Однако все больше людей в...
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Игра первого тура 25-го чемпионата Беларуси по футболу между новополоцким «Нафтаном» командой «Минск» завершилась в ничью. Стартовый матч команды Валерия Стрипейкиса с командой «Минск» завершился со счетом 0:0 и принес первое...
На прошедших выходных в Новополоцке прошли матчи по экзотическому для наших краев виду спорта. На стадионе «Атлант» города Новополоцк, прошел третий этап чемпионата Беларуси по флаг-футболу с участием ведущих...
В чем отличие корпусной мебели, например, от мягкой? Как же подобрать для себя идеальную систему хранения, обустроить рабочую зону и зону отдыха? Без применения корпусной мебели этот вопрос невозможно решить. В чем суть данной...
Любой автомобилист знает о том, что сердцем машины является ее двигатель. Это только вначале ты смотришь на внешние изгибы и плавные формы авто. А со временем приходит и осознание того, что ездить то все-таки придется на том, что...
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