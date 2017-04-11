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      • Футболисту без формы никуда

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:35
      (голосов: 1)
      футболФутбол как вид спорта предполагает ношение игроками определенной спортивной формы. В зависимости от того, к какому футбольному клубу или сборной принадлежит игрок, определяется цветовая гамма формы, особенности отдельных деталей и другие моменты. Обычно она закупается руководством команды, поэтому вариант футбольная форма оптом является наиболее популярным. В Интернет-магазине Ekip Sport представлен широкий выбор формы для футболистов, а также множества других спортивных товаров различного назначения.

      Основным элементом футбольной формы является футболка. Причина в том, что именно на ней, а именно на задней части размещается номер, под которым тот или иной спортсмен играет в команде. При помощи этого номера его можно идентифицировать. В настоящее время под над номером пишут еще и фамилию или прозвище футболиста, хотя так было не всегда. Также иногда на спортивной одежде пишут логотивы спонсоров, но это актуально, естественно, только для раскрученных, известных команд.

      Сегодня обязательными элементами экипировки каждого профессионального футболиста являются следующие элементы: рубашка или футболка с рукавами, трусы (имеются в виду шорты), гетры, щитки, бутсы. Все элементы одежды должны быть легкими и мягкими, сделанные из качественных материалов, не сковывающие движений.

      Что касается цветовой гаммы, то у каждой команды есть три формы, которые отличаются друг от друга в плане расцветки. Это основная, гостевая и запасная. Также уникальным цветом должна обладать форма вратаря.

      Все эти элементы футбольной экипировки можно найти в Ekip Sport. Выбрать подходящую форму в этом Интернет-магазине можно по различным критериям, что значительно упрощает поиск. С Ekip Sport каждый будет не только выглядеть как настоящий футболист, но и чувствовать себя таковым благодаря соответствию формы мировым стандартам.
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