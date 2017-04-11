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      • Список надёжных брокеров для торговли

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 21:59
      (голосов: 1)
      брокерВ связи с финансовыми проблемами и подорожанием некоторых валют, люди все чаще ищут альтернативные способы заработка. Одни играют в азартные игры, другие делают ставки, но есть и третий тип людей которые сделали правильный выбор. Как же они зарабатывают деньги? Они торгуют на рынке форекс, как раз на валютных парах которые то растут, то падают. Следовательно, они финансово независимы и всегда находятся на плаву. Однако как выбрать честного брокера, который предоставляет настоящие данные валютного рынка и выводит деньги? Сегодня действительно много подобных сайтов, но определить который из них надёжный очень трудно. Чтобы люди не утруждали себя, был создан сайт bestbrokery.ru, который содержит всю информацию о брокерах и реальные отзывы клиентов.

      Данный сайт содержит полную информацию о деятельности каждого из активных на данный момент брокеров. Вообще брокеры выступают посредниками между трейдерами и самим форекс рынком. Для чего же они тогда нужны? Торговать прямо на рынке форекс можно только большими суммами, которые не у каждого имеются. Брокеры позволяют делать небольшие покупки или продажи, а на рынок выходят благодаря большому количеству ставок своих клиентов. Именно поэтому важно, чтобы брокеры предоставляли честную статистику изменения валютной пары в течение дня, ведь теоретически они могут обманывать своих пользователей. Чтобы не наступить на такие грабли, важно выбрать надёжных и честных брокеров.

      Еще одной особенность, которую следует учитывать это отзывы пользователей, которые уже торговали с помощью выбранного брокера. Нам интересны в частности выплаты и как быстро они осуществлялись. Играет роль также и сумма вывода денег. Иногда бывает, что брокер может вывести первую сумму, якобы проверочную, а потом после большого вложения клиента ''помахать ему платком''. Поэтому очень важно спросить или узнать у клиентов, как и сколько они уже выводили денег.
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