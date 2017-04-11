Профессиональное лечение зубов

Клиника «Африка» – это не просто детская стоматология, а уникальная философия, которая основывается на одном принципе: сделать так, чтобы детям нравилось ходить к стоматологу и ухаживать за своими зубками. На данный момент...
Если человек обращается в стоматологическую клинику, значит у него какие то проблемы с зубами или же он просто хочет красивую улыбку. На самом деле, проблемы с зубами это нормально в наше время, ведь большая часть человечества...
Современная и полностью рассчитанная на комфорт ребенка детская стоматология Новороссийск готова убрать все существующие у ребенка страхи связанные с походами к стоматологам. Клиника использует большое количество современных...
Еще в античности лекари настоятельно рекомендовали следить за своими зубами смолоду. Их потеря всегда приводит к нарушению всего организма. Лишь некоторая часть проблем – это изменение прикуса, деформация формы лица, нарушение...
Всегда мечтали о том, чтобы обзавестись по-настоящему роскошной, красивой и белоснежной улыбкой, но состояние вашей ротовой полости оставляло желать лучшего? А может быть с самого раннего детства вы боялись посещать стоматологов...
В последнее время многие жители нашей планеты уделяют огромное внимание своей внешности, это касается не только женщин, но и мужчин. Дело в том, что заботиться о красоте, а значит, и о здоровье нынче в приоритете. Люди осознали,...
В последнее время люди стали более внимательны к себе и к своему здоровью. И неудивительно, ведь, когда живется хорошо, хочется продлить это удовольствие. Тем более, всем известна народная мудрость: береги здоровье смолоду. Что...
От улыбки станет всем светлей!.. Конечно, это правда. Проверено неоднократно. Улыбка всегда придаёт лицу особое выражение доброжелательности, и даже если она не вызовет взаимной улыбки в ответ, то оставит в душе человека...
И хотя все знают, что о здоровье надо думать с детства и заботиться о себе, не у всех это получается. И потом выходит, что собственное безразличие к своему здоровью наносит значительный вред организму. Индифферентность порождает...
Ничто так не украшает человека, как белоснежная улыбка. Но очень часто, употребление большого количества кофе, чая, а так же курение делает нашу улыбку не столь белоснежной. Зубы желтеют, приобретают неприятный тёмный налёт. Что...
Воспитывая детей, частенько приходится ссылаться на свой жизненный опыт. Это касается многих моментов: учебы, манеры поведения, правил приличия, вкусовых пристрастий в одежде, в конце концов, простых правил соблюдения личной...
Наверное, у большинства людей поход к стоматологу не вызывает радости. Конечно, никому не нравится, когда лезут в рот инструментами, тем более, когда планируется лечение. Достоверно известно, что за зубами нужен систематический...
Становится достоверным фактом, что не только честь надо беречь смолоду, но и зубы. По статистике, 60 процентов белорусов имеют значительные проблемы с зубами. Речь идет не о простом пломбировании, а о более значимом лечении и...
Уже когда переваливает за 3-й, 4-й десяток понимаешь, что зубы надо было лечить смолоду, а теперь уже поздно хвататься за голову. Самые важные моменты воспитания и привития гигиенических навыков закладываются в раннем детстве....
Каждый человек хочет и стремиться быть здоровым. Здоровье человека зависит от многих факторов. Это и правильное питание, и здоровый образ жизни, и занятия спортом. Но не только от этого зависит здоровье человека. Главным фактором...
А вы никогда не думали о том, почему такое пристальное внимание уделяют стоматологи всего мира состоянию ротовой полости современного представителя человеческого общества? Что заставляет тысячи и тысячи людей посещать...
Человеческое общество еще с незапамятных времен уделяло особое внимание вопросам собственной красоты и здоровья. Особенно высоко во многих странах мира тогда ценились те люди, чьи зубы находились в идеальном состоянии....
Знаете ли вы, что лучшим показателем общего состояния здоровья человеческого организма является ни что иное, как зубы. Именно их частенько называют "предателями", поскольку они позволяют многим специалистам оценивать не только...
Красивая улыбка, белоснежные зубы и никакой зубной боли-не этого ли вы хотите? Но поход к стоматологу вызывает страх? самая лучшая стоматологическая клиники,"Анатомия улыбки",предлагает вам свою помощь в самых различных...