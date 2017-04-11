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      • Как правильно подобрать аккумулятор к своему автомобилю?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 20:59
      (голосов: 1)
      подбор аккумулятораКаждый уважающий себя водитель, ответственно заботиться о своём автомобиле. Для любого водителя, не имеет значения дорогая или дешёвая, новая или старая машина, он все равно любит ее и ухаживает. И как же важно для многих, ее техническое состояние и возможность комфортно передвигаться. Однако у некоторых постоянно возникают проблемы с автомобилем и не понятно с чем это связанно. Часто бывает, что используются не оригинальные запчасти. Очень явно эта проблема выражена в случае, когда человеку нужен подбор аккумулятора. Этому занятию стоит уделять много внимания и делать выбор ответственно.

      Случалось ли такое, что машина стояла в гараже, а потом не завелась? После проверки оказалось, что аккумулятор разряжен. Чаще всего это из-за неправильного подбора. Первое что следует знать при покупке: важно приобретать аккумулятор, предназначенный исключительно для вашей марки и модели автомобиля! Почему? Хотя у всех машин примерно одинаковый запрос на потребление ёмкости заряда аккумулятора, да и вольтаж всегда один и тот же, все таки он отличается. На одной машине есть дополнительные датчики которые потребляют электричество и постепенно вместе, быстрее разряжают аккумулятор. А что будет если поставить на такой автомобиль, более слабое устройство, которое не приспособлено к большим нагрузкам.

      Именно поэтому на заводе производителя, для каждой марки автомобиля и в зависимости от комплектации, подбирается собственный аккумулятор, который без проблем справиться с нагрузками. Только такое устройство обеспечит максимальную надёжность и не подведёт в дороге или в случае срочной поездке. Тем более такие батареи всегда идеально подходят по форме и габаритам, к автомобилю и в монтаже не возникнет проблем. Это лишь несколько фактов, которые следует знать при покупке аккумулятора, но этого достаточно чтобы не ошибиться.
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