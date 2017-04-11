Как правильно подобрать аккумулятор к своему автомобилю?

Автомобили Шкода Октавия, всегда ценились за свою доступность и хорошее качество. Машины этого модельного ряда идеально подходили для семей, благодаря своему размеру и вместительности, как салона так и багажника. В 2017 года...
Хотите позаботиться о собственных финансах и у вас есть в запасе автомобильный аккумулятор, не годный к использованию? Вы можете и позаботиться об окружающей среде, и поправить финансовое состояния! Мы хорошо заплатим за старый...
Большинство людей приобретают ноутбуки для удобства и использования находясь в любом месте. Это очень практично, особенно для работы. Обеспечивает постоянную работу в любом месте, встроенный аккумулятор. Он обеспечивает...
Для любого обладателя автомобиля, важно знать что с его средством передвижения все в порядке, все исправно и не подведёт в важный момент. Что бы быть уверенным в своем авто, нужно обслуживать его и проводить регулярное ТО. Для...
Спецтехника, всеми востребованный вид автомобилей, который пользуется огромным спросом! Взять хотя бы стройки, где без спецтехники никуда! Не секрет что такие автомобили бывают разные и для абсолютно разных целей. Они отличаются...
Как правильно выбрать зимние покрышки для автомобиля? Зимняя резина – одна из основных частей безопасности на зимней дороге. Но мало купить покрышку, надо ещё уметь правильно её выбрать. Немаловажно при выборе учитывать...
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В случае возникновения знакомой многим ситуации, когда автомобиль захлопнулся и попасть в него не представляется возможным, лучшим выходом будет вызов специалистов быстро и безопасно устраняющих подобные проблемы при помощи...
Автомобильный аккумулятор 60 ач, как и любой другой узел автомобиля, является важной деталью транспортного средства, которую нужно регулярно обслуживать. Важно понимать, что срок его службы напрямую зависит от условий...
Не раз многие автолюбители и владельцы транспортных средств, причем как легковых, так и грузовых, сталкивались с такой не приятной ситуацией, когда они просто не могли завести машину. Кто-то накануне вечером забыл выключить свет...
Пришли утром к своему автомобилю и обнаружили, что сегодня гон в отличие от вас остается дома только потому, что у него по непонятным причинам полностью сел аккумулятор? А может быть так приятно начинавшаяся поездка за город на...
Вырастая из коротких штанишек, вырастает, изменяется интерес к технике. Место весело дребезжащего по кочкам друга-велосипеда занимает грозно рычащий мотоцикл – мощная и серьёзная машина, мечта каждого подростка. Да и многим...
Не так давно в нашем обиходе появилось новое слово электровелосипед. Многим оно не очень знакомо, но на самом деле, это довольно обычная и всем знакомая вещь. Электровелосипед- это обычный велосипед, только на нем установлен...
Многие из нас являются владельцами автомобилей. И у каждого из нас наступает такой момент, когда возникает необходимость в приобретении нового аккумулятора для нашего автомобиля. Вот тут-то и могут возникнуть некоторые проблемы,...
Самсумг. Это не просто очередной бренд. Это целая сеть производственных объектов, выпускающих самое разнообразное оборудование, начиная от мобильных телефонов и персональных компьютеров, и заканчивая холодильниками, плитами и...
Автолюбители и владельцы собственных транспортных средств, ответьте на один простой вопрос: что является сердцем абсолютно любой машины? Правильно. Это мотор. А что в таком случае будет ее легкими, без которых было бы не возможно...
Toshiba – корпорация, которая числится в стопроцентных лидерах по изготовлению офисной и бытовой техники. Научно-технические исследования центра Toshiba, расположенного в Японии, обеспечили на долгие годы производство...
Зима. Холод. Мороз трескучий. И тут вдруг возникает срочная необходимость куда-либо поехать. Не удивительно, что вылезть на улицу из домашнего уюта, тепла и покоя, абсолютно не хочется. Радует только тот факт, что у вас есть...
Автомобильный двигатель это сложная система, в составе которого есть такие немаловажные детали, от которых зависит работа всего двигателя это генераторы и стартеры. Генератор – это деталь, которая предназначена для...