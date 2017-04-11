Экоотель в Подмосковье - великолепное решение для полноценного отдыха

Городская суета очень удручает и даже может вогнать вас в депрессивное состояние. Если вы стали замечать за собой негативные мысли, вам срочно нужен одых и Усадьба Малеевка вам в этом поможет. Этот экоотель расположился в красивых пейзажах Подмосковья, вблизи природных прудов. Вы сможете снять номер в отеле и воспользоваться возможностями организации досуга в виде велопрогулки, рыбалки или взять спортивный инвентарь для поддержания здорового духа в теле.

Экоотель интересен тем, что в нем предусмотрено несколько типов комнат, создающие особый уют и комфорт. Для тех, кто даже на отдыхе не упускает возможность побеседовать со своими партнерами по бизнесу, есть удобные люксовые комнаты с рабочим кабинетом. Если вы планируете отдыхать всей семьей, обязательно рассмотрите вариант аренды Семейного номера. В нем есть все необходимое для вашего полноценного отдыха и комфортного сна.

Усадьба Малеевка давно полюбилась интеллигенции.Современные художники и творческие люди с удовольствием приезжают в отель, дабы насладиться красотами окружающей природы и зарядиться великолепной живой силой природы для возможности творить и создавать настоящие шедевры.

Не стоит думать, что в отеле очень скучно и кроме окружающей природы больше развлечений и нет. В преддверье праздников усадьба становиться очень популярной среди любителей весело и задорно провести время. На Новый год всех постояльцев ждет новогодний банкет с шоу программой, а для гостей с детьми приятным сюрпризом станет наличие анимационной программы. Экоотель также славиться акционными предложениями и скидками для постоянных клиентов, а в преддверье праздников каждый раз создает удивительные предложения для качественного досуга. Усадьба в Малеевке – удивительное сочетание высокого качества обслуживания и природной красоты ландшафта в одном месте.

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