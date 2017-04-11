Доступное для каждого средство защиты от нападения

В жизни случаются разные ситуации и не всегда хорошие так как нас окружают разные люди и они непосредственно могут на нас влиять. Большинство из нас сталкивались с ситуациями когда к нам проявляют необоснованную агрессию или открыто нападают с целью ограбить или нанести вред. В таких ситуациях человек часто оказывается полностью уязвимым и ни как не может защищаться. Особенно часто это происходит с женщинами, которые не только не ожидают этого, но и физически слабы. Хотя даже крепкий мужчина не сможет обороняться если у нападающего будет какое-то оружие. Поэтому лучшим и доступным способом защитить себя - газовый баллончик купить.
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