Доступное для каждого средство защиты от нападения

В жизни случаются разные ситуации и не всегда хорошие так как нас окружают разные люди и они непосредственно могут на нас влиять. Большинство из нас сталкивались с ситуациями когда к нам проявляют необоснованную агрессию или открыто нападают с целью ограбить или нанести вред. В таких ситуациях человек часто оказывается полностью уязвимым и ни как не может защищаться. Особенно часто это происходит с женщинами, которые не только не ожидают этого, но и физически слабы. Хотя даже крепкий мужчина не сможет обороняться если у нападающего будет какое-то оружие. Поэтому лучшим и доступным способом защитить себя - В жизни случаются разные ситуации и не всегда хорошие так как нас окружают разные люди и они непосредственно могут на нас влиять. Большинство из нас сталкивались с ситуациями когда к нам проявляют необоснованную агрессию или открыто нападают с целью ограбить или нанести вред. В таких ситуациях человек часто оказывается полностью уязвимым и ни как не может защищаться. Особенно часто это происходит с женщинами, которые не только не ожидают этого, но и физически слабы. Хотя даже крепкий мужчина не сможет обороняться если у нападающего будет какое-то оружие. Поэтому лучшим и доступным способом защитить себя - газовый баллончик купить





Жидкость находящаяся внутри, мгновенно дезориентирует нападающего обидчика и даёт человеку время на дальнейшие действия для спасения. Конечно газовые баллончики имеют свои недостатки. Хотя таковыми их назвать нельзя, просто важно понимать, что они не всемогущие и не вырубят нападающего. Однако, безусловно при правильном использовании, они приносят хороший результат и могут спасти жизнь или уберечь от ограбления. Перед применением важно знать несколько правил, которые помогут максимально эффективно обороняться. Первое, баллончик нельзя распылять в замкнутом пространстве. Например, категорически не стоит делать этого в лифте. Почему? Газ как минимум навредит и нападающему и жертве, так же, даже поражённый злодей может не потерять бдительность если человек не попал ему прямо в слизистую оболочку глаз и носа.





Не следует распылять газ и стоя против ветра, так как он полетит обратно в жертву, а это естественно приведёт к еще худшим последствиям. Еще одно предостережение к применению, это использования ГБ в дождливую погоду. Если идёт сильный дождь, то не только меньше газа долетит до адресата, но он быстро перестанет действовать, так как будет смываться с лица нападающего водой. В любом случае ГБ это лучшее и самое доступное средство защиты!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...