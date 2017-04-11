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      • Доступное средство защиты

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 21:29
      (голосов: 1)
      газовый баллончик купитьСкорее всего каждому из нас приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями или проявлениями необоснованной агрессии в наш адрес. В такие ситуации часто чувствуешь себя не защищённым и появляется чувство страха. Это вполне нормальная реакция на такую ситуацию, однако от этого вовсе не легче. А что если бы можно было всегда носить с собой средство для защиты от подобных ситуаций? Особенно это приспособление будет полезно женской половине, ведь они более уязвимы. Естественно лучшим способом защитить себя - газовый баллончик купить. Именно это средство очень компактное и легкое в использовании. Жидкость находящаяся внутри, мгновенно дезориентирует нападающего обидчика и даёт человеку время на дальнейшие действия для спасения.

      Конечно газовые баллончики имеют свои недостатки. Хотя таковыми их назвать нельзя, просто важно понимать, что они не всемогущие и не вырубят нападающего. Однако, безусловно при правильном использовании, они приносят хороший результат и могут спасти жизнь или уберечь от ограбления. Перед применением важно знать несколько правил, которые помогут максимально эффективно обороняться. Первое, баллончик нельзя распылять в замкнутом пространстве. Например, категорически не стоит делать этого в лифте. Почему? Газ как минимум навредит и нападающему и жертве, так же, даже поражённый злодей может не потерять бдительность если человек не попал ему прямо в слизистую оболочку глаз и носа.

      Не следует распылять газ и стоя против ветра, так как он полетит обратно в жертву, а это естественно приведёт к еще худшим последствиям. Еще одно предостережение к применению, это использования ГБ в дождливую погоду. Если идёт сильный дождь, то не только меньше газа долетит до адресата, но он быстро перестанет действовать, так как будет смываться с лица нападающего водой. В любом случае ГБ это лучшее и самое доступное средство защиты!
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