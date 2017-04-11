Как выбрать автомобильные шины и диски?

Автошины всегда были важным вопросом для автомобилистов. Например каждый сезон нудно менять резину на зимнюю и наоборот с зимней на летнюю. Из-за смены сезона, а также обычного фактора износа резины, очень часто возникает...
Огромное разнообразие шин все же можно структурировать по ряду показателей. Один из них – сезонный. Как известно, шины бывают летние, зимние и всесезонные. Помимо этого, они отличаются типоразмером, рисунком протекторов и...
Компания rehvid сегодня расскажет, стоит ли покупать подержанные покрышки. Эта статья посвящена популярной в интернете теме «Подержанные шины». В статье рассмотрено, по каким признакам можно понять стоит ли покупать шины,...
Наступила осень и уже приближается зима, поэтому каждый начинает задумываться о выборе зимней резины для своего автомобиля. Особенно полезной данная информация будет для тех, кто еще не определился с выбором зимней резины. Но, в...
Как правильно выбрать зимние покрышки для автомобиля? Зимняя резина – одна из основных частей безопасности на зимней дороге. Но мало купить покрышку, надо ещё уметь правильно её выбрать. Немаловажно при выборе учитывать...
Торговая марка Dunlop производящая всесезонные шины купить которые можно практически в любой точке мира, является ярчайшим представителем компаний творящих историю авторезины. Постоянное совершенствование производства позволяет...
Лучшим решением для автомобиля любой марки и литража станут уникальные в своем роде, очень качественные и продуманные шины Бриджстоун выпускаемые всемирно известной корпорацией с мировым именем. В ассортименте компании огромный...
Покрышки и диски – это важнейшие элементы транспортного средства, влияющие на эстетические и технические качества машины. Предлагаем рассмотреть несколько критериев выбора автошин и дисков. Руководствуйтесь рекомендациям...
Наверное практически каждый второй автолюбитель и авто владелец мечтает о том, чтобы именно его авто выделялось из общего транспортного потока. Он хочет, чтобы его заметали. Видели, ценили и уважили. Более того, в ряде случае...
Автовладельцы и просто те, кто привык довольно длительное время проводить непосредственно за рулем собственного авто не раз замечали, насколько сильно на безопасность движения влияет качество резины. И глупо было бы предполагать,...
Некоторые автолюбители отдают целых 50 процентов внешнему виду машины только, благодаря правильно подобранным покрышкам и дискам. Конечно, кроме этого, шины также обеспечивают комфортность и безопасность во время движения. Купить...
Североамериканская компания Avon знакома огромнейшему количеству автолюбителей во всем мире. Это имеет вполне логическое объяснение. Дело в том, что она на рынке автомобильных шин уже больше ста лет. При таком солидном сроке...
Автомобильные шины – это очень важная часть автомобиля. От качества и технических характеристик шин зависит, расход топлива, уровень шума в салоне, общая проходимость, устойчивость на дороге и что самое важное безопасность....
Любой автовладелец знает, что машина – не просто средство передвижения, но и детище, в которое необходимо постоянно вкладывать деньги. Если своевременно не менять те или иные аксессуары, запчасти, то могут быть проблемы в...
Еще с детских лет мы понимаем, что движение транспортных средств самого разнообразного типа, рода и плана было бы просто не возможно без колес. Да, пусть сейчас в мире полным полно и других машин, приводимых в движение двигателем...
Осенний и весенний периоды - это как раз те самые поры года, когда начинает активизироваться продажа некоторых групп товарных единиц. И естественно, что одними из них по праву считаются автомобильные шины. Не секрет, что по...
В нашем мире представить определенные механизмы без отдельных компонентов было бы очень и очень сложно. Мы настолько привыкли видеть общую, единственную и целостную картинку, что сегодня очень и очень не хотим менять свое мнение...
Грузовые транспортные средства сегодня распространены столь же широко, как и легковые. И это не особо удивительно. Ведь столько самых разнообразных грузов требуется перевезти, столько товаров доставить, что просто и описать...
Мир литых дисков очень многообразен. Литые диски-наиболее современные и стильные виды колесных дисков. Литые диски бывают разные по цвету и дизайнерскому решению. Литые диски не прихотливы в уходе, срок службы более продолжителен...