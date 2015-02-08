Где узнать информацию о действующих вулканах?

В мире находятся сотни вулканов. Одни действующие и активные, другие спят, но могут в любой момент проснуться. На протяжении всей жизни человечества их опасались зная какую силу они в себе таят. Но что на самом деле скрывают в себе эти монстры, похожие на обычные горы? Какие вулканы могут начать извергаться в ближайшее время? Какие катастрофы случались по вине этих монстров? Узнать все это и даже больше можно перейдя по ссылке Одни действующие и активные, другие спят, но могут в любой момент проснуться. На протяжении всей жизни человечества их опасались зная какую силу они в себе таят. Но что на самом деле скрывают в себе эти монстры, похожие на обычные горы? Какие вулканы могут начать извергаться в ближайшее время? Какие катастрофы случались по вине этих монстров? Узнать все это и даже больше можно перейдя по ссылке http://club-vulkan.cc/ . Клуб Вулкан содержит в себе массу информации об этом природном явлении. Информации достаточно чтобы понять почему происходит извержение, откуда берётся лава и многое другое.





Например, многие хотя посмотреть фотографии и прочитать историю определённого вулкана. Все это можно сделать в клубе про вулканы. Вот лишь некоторая информация о знаменитых и интересных вулканах. На острове Ява, в Индонезии, находится активный вулкан Бромо. Это младший из пяти вулканов острова. Его высота составляет 2329 метров над уровнем моря, а диаметр кратера более 700 метров. Вулкан очень активен и опасен, но несмотря на постоянную опасность, туристы со всего мира стремятся его увидеть. Видимо, нет ничего прекраснее, чем смотреть на закат около вулкана Бромо.





А вот информация про другой вулкан, которую эксклюзивно достали редакторы сайта для своих пользователей. На земле есть вулкан который прозвали ''Идеальный'', но почему? Майон, вулкан почти совершенной конусообразной формы, находится на Филиппинах, на острове Лусон. За последние 400 лет он извергался более 50 раз, самые ужасающие последствия были в 1814 году, когда лава погубила более 1200 человек, уничтожив город Сагзава. Даже в мае этого года от извержения погибли пять туристов-скалолазов. Несмотря на активность, Майон открыт для экскурсий и любители экстрима по достоинству оценят подобное развлечение. Ведь как можно упустить возможность заглянуть в жерло вулкана и почувствовать обжигающую температуру?





Еще один интересный вулкан находится в Эквадоре. Он один из крупнейших и самых активных в мире вулканов, который называется Котопаски. О его существовании люди знали еще 4 000 лет назад. Высота вулкана составляет около 4 750 метров над уровнем моря, и на его вершине лежат не таящие снега. В 1972 году группа польских и чехословацких альпинистов совершила восхождение на его вершину и спустились в кратер вулкана на глубину 350 метров. Эти исследователи трудились для того, чтобы пользователи клуба вулкан узнали эту информацию первыми.

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