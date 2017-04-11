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      • Как быстро нарастить мышечную массу?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 21:44
      (голосов: 1)
      нарастить мышечную массуКаждый мужчина, независимо от того спортсмен он или нет, хочет выглядеть красиво и быть сильным. Однако не всем удаётся быстро достичь результата. У некоторых не получается из-за наследственности, другим не хватает массы, а третьим сложно себя организовать. Именно набрать мышечную массу и является для большинства огромной проблемой. Однако уже давно научились и нашли вещества, которые помогают и стимулируют рост мышечной массы. Они абсолютно безвредны, но очень действенны. Уже тысячи мужчин в этом убедились. Таким препаратом является Дека- Дураболин. Он продаётся в разных формах, однако самой действенной считается Дека в инъекциях. Данное средство не предвещает никаких рисков и практически не имеет побочных эффектов, благодаря чему и стало столь популярным средством, которым пользуются множество профессиональных спортсменов.

      Безусловно Дека Дураболин является стероидным препаратом, однако как говорилось ранее не имеет никаких серьезных последствий и не наносит вред внутренним органам человека. Дека обладает небольшим андрогенным действием и высоким анаболическим эффектом. Благодаря чему мышцы не только быстро обрастают, но и постоянно стимулирую собственный рост. В одной ампуле находится 2 мл препарата. Исследования показали, что вещество также укрепляет кости, так как стимулирует выработок белка в организме. Что более удивительно многие врачи после исследований доказали, что Дека Дураболин даже повышает иммунитет. Вот полный перечень преимуществ и возможностей данного препарата:
      - Усиление иммунитета;
      - Укрепление костной системы;
      - Быстрый и эффективный набор мышечной массы;
      - Усиление оборота кислорода;
      - Повышение уровня силовых показателей;
      - Устранение различных болей в суставах;
      - Низкий уровень гепатотоксичности;
      - Слабая ароматизация;
      - Небольшой объем.

      Однако имеются и противопоказания у препарата. И хотя они естественны как для большинства обычных лекарств их тоже стоит знать перед приобретением этого стимулирующего рост мышц средства:
      - Гипертрофия предстательной железы;
      - Выраженный атеросклероз;
      - Сердечная недостаточность;
      - Гиперчувствительность;
      - Некоторые онкологические заболевания.

      Перед покупкой также стоит знать, что действует препарат по накопительной системе. То есть не сразу после принятия, а постепенно. Например, первые результаты заметны на третий день приёма, а максимальный эффект наступает на седьмом дне использования. А максимально доступная к принятию доза 200 - 600 мл в неделю. Это максимальная дозировка и лучше не превышать ее дабы избежать побочных эффектов и неприятных последствий.
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