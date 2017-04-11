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      • Крепкий сон для каждой беременной

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 20:02
      (голосов: 1)
      Крепкий сон для каждой беременнойДля любой женщины беременность это время трудностей и различных неудобств. Как бы хорошо в некоторых случаях не протекал этот процесс, невозможно избежать большого живота который доставляет немало хлопот. Он может мешать ходить, нагибаться, сидеть да и вообще комфортно существовать в глобальном масштабе. Но, одной из самых больших проблем многие женщины считают дискомфорт во время сна. Большой живом может напрочь лишить будущую маму сна, а это плохо скажется и на ее состоянии и на здоровье ребёнка. Однако есть выход из данной ситуации - подушка для беременных. Да, она сделана специально для женщин у которых проблемы со сном во время беременности. Чем поможет эта специальная подушка?

      Подушка для беременных поможет комфортно спать и вообще лежать. Она избавит каждую девушку от дискомфорта и наконец подарит спокойный и крепкий сон. Помогает подушке в этом ее форма. По сути она фиксирует тело, а живот удобно ложится на нужном уровне. В таком положении беременная вообще не ощущает его веса и спит как раньше.

      Подушки бывают двух типов и классифицируются по фиксации тела:
      - С одной стороны;
      - С двух сторон.

      На первый взгляд всё очевидно, однако покупают подушки практически в одинаковых количествах. Да, фиксация положения тела в подушке которая держит женщину с двух сторон удобнее и его результат лучше чем у одностороннего. Однако, не всем удобно когда подушка зажимает их. В любом случае каждая беременная сможет выбрать именно ту подушку, которая ей по душе и спать с которой будет максимально комфотно.

      Важно упомянуть о материале из которого производятся подушки. Используются только натуральные ткани, не вызывающие раздражения и которые максимально приятны на ощупь. Сделано это и для более здорового сна и общего состояния беременной. В ассортименте огромное количество расцветок наволочек, что тоже позволит разгуляться фантазии и на несколько минут забыть о тяжёлом животе.
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