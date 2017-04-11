Постоянный свет — когда лучше использовать?

Импульсные осветительные приборы в фотографии, в том числе и студийной, всегда использовались чаще, чем постоянные. Во многом это обуславливается более низкими эксплуатационными расходами, да и фактор портативности не стоит упускать из виду. Однако существуют ситуации, когда предпочтительным оказывается именно постоянный свет. Также цены на такое оборудование для фотостудии хоть и медленно, но снижаются, ведь никто не отменял фактор технического прогресса. Уже можно купить источник постоянного света на светодиодах, важно определиться с каким светом удобнее получить видимые и стабильные результаты.

Когда стоит использовать постоянный свет?

Престижная студия Harcourt, базирующая в Париже с 1934 года, в своих работах применяет такой источник освещения, а ведь один ее снимок обходится заказчику не меньше, чем в 2 тысячи евро. Поэтому не стоит списывать со счетов эту технологию, поскольку она предоставляет фотографу следующие выгоды:

1. Отсутствие потребности в пилотном свете. Благодаря этому можно использовать больше видов световых модификаторов, да и при настройке оборудования сразу видно, достаточно ли освещение, что снижает затраты времени. Особо это полезно во время экспериментов, когда фотограф желает добиться необычного кадра и для этого ему нужно многократно пробовать различные техники и приемы. Источник постоянного света позволит этого добиться без изменения множества параметров съемки в ручном режиме и стабильного замера освещенности флешметром — в большинстве случаев хватит только перестройки значения диафрагмы.

2. Незначительная роль выдержки для съемки неподвижных объектов. Для статичных предметов не играет большого влияния, какой свет был использован. В таких условиях преимущество постоянного освещения позволяет работать на относительно больших выдержках и при этом фотограф всегда будет держать кадр в фокусе, что в итоге позволит добиться качественности изображения за более короткий отрезок времени. Фактически ему нужно сделать меньше кадров для получения того снимка, эстетичностью которого он будет удовлетворен.

3. «Мягкость» фото. Достаточно субъективная выгода, с которой не все соглашаются. В то же время для большинства фотографов заметна отчетливая приятность постоянного освещения, которая проявляется в его максимально достижимой равномерности, когда импульсные источники в той или иной мере имеют некоторое «затухание» к краям снимка.

4. Универсальность. В отличие от постоянных, импульсные осветители не помогут при видеосъемке. Сегодня функциональность фотоаппаратов такова, что не стоит игнорировать возможность заработка и на видео. В этом контексте постоянный свет станет фактором, снижающим зависимость студии только от выполнения фоторабот.

Маловероятно, что постоянное освещение будет полностью вытеснено импульсным. В любом случае настоящий профессионал должен уметь работать с любым светом, чтобы повысить стоимость своих услуг на рынке и расширить возможности для творческой реализации.

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