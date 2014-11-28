Работа шлифовщиком и сварщиком в Санкт-Петербурге

Зарплаты питерских шлифовщиков блестящими сейчас, увы, не назовешь. Минимальное предложение для них с середины лета прошлого года замерло на отметке в 25 тысяч рублей. К тому же минималку шлифовщикам за последние месяцы стали предлагать чаще, а число компаний, готовых платить квалифицированным рабочим от 40 тысяч и более, за первый квартал сократилось аж в полтора раза. Таким образом средние заработки шлифовщиков к началу мая снизились до 36,7 тыс. руб., т. е. на 6% по сравнению с началом 2017 года и на 13% по сравнению с серединой осени 2016-го.

Впрочем, требования работодателей к кандидатам на место за шлифовальным станком также стали более скромными. Например, кадровики теперь реже интересуются их теоретической подготовленностью. Отдельные рекрутеры находят нужным разъяснить, каких именно знаний требует работа шлифовщиком в санкт-петербурге: в первую очередь, умения обращаться с мерительным инструментом, читать чертежи, понимания конструкционных особенностей различных сталей и сплавов…





Работодатели не хотят тратить время на соискателей, чей профессионализм вызывает у них сомнения. Поэтому в 39% объявлений ключевым условием для отбора кандидатов обозначена документально подтвержденная квалификация, или, попросту говоря, разряд. Самые успешные бизнес-структуры отдают предпочтение шлифовщикам с 6-м разрядом, 22% подателей объявлений делают ставку на кандидатов с разрядом не ниже 4-го, ну, а 3-й разряд, честно говоря, мало кому интересен. (Для сравнения: работа сварщиком в санкт-петербурге сопряжена с требованиями к уровню квалификации в 28% случаев).

В начале года личными качествами шлифовщиков интересовались всего 7% подателей объявлений, а потом кадровики вдруг стремительно пересмотрели свои приоритеты. Причем психологический фактор считают значимым только работодатели, предлагающие шлифовщикам заработки ниже среднего уровня. Это что же, новый кадровый тренд по типу: денег мало, зато сами мы золото?..

Примерно две трети объявлений о вакансиях шлифовщиков обещают трудоустройство в строгом соответствии с законодательством (читай: с оплачиваемыми отпусками и больничными), хотя «белую» зарплату гарантируют всего 9% компаний.

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