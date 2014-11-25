Недорогой и современный семейный автомбиль в 2017 году

Автомобили Шкода Октавия, всегда ценились за свою доступность и хорошее качество. Машины этого модельного ряда идеально подходили для семей, благодаря своему размеру и вместительности, как салона так и багажника. В 2017 года Шкода обзавелась новой машиной этой модели и уже спешит обрадовать своих поклонников новым качеством и современными технологиями. Машины этого модельного ряда идеально подходили для семей, благодаря своему размеру и вместительности, как салона так и багажника. В 2017 года Шкода обзавелась новой машиной этой модели и уже спешит обрадовать своих поклонников новым качеством и современными технологиями. Новая Шкода Октавия 2017 появилась в автосалонах 1 апреля, но за один месяц было продано тысячи автомобилей по всей России. Почему автомобиль настолько популярен?





Вовсе не удивительно, что его главной чертой является качество в сочетании с доступной ценой. Октавия по-настоящему семейный автомобиль и соответствует своему званию по всем параметрам. Кроме хорошей вместительности багажника(588 л) и просторного салона, машина оснащена хорошей степенью защиты как на автомобилях ''А'' класса. Новая модель обзавелась улучшениями внешнего вида. Теперь она выглядит более агрессивно и современно.





Получил ''апгрейд'' и двигатель, который теперь 1,8 литра в некоторых моделях, но для меньшего расхода топлива, можно приобрести и комплектацию с 1.4 двигателем. Салон автомобиля получил климат-контроль, противоугонную сигнализацию от производителя, руль обтянутый кожей, задние противоугонные датчики, шторку безопасности и легкосплавные диски. Все это находится в младшей и самой недорогой комплектации.





Шкода Октавия Лифтбек получила более мощный двигатель объёмом на 2.0 литра в некоторых комплектациях. Спортивные диски и почти все новинки в мире автомобиле строения в сочетании с немецким качеством, за небольшие деньги. Шкода не случайно стала лучшим семейным автомобилем. Именно поэтому данный автомобиль занимает место в ТОПе самых продаваемых автомобилей в России. Купить новую Шкоду значит еще больше обезопасить свою семью в дороге и двигаться на встречу к будущему в хорошем автомобиле.

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