Недорогой и современный семейный автомбиль в 2017 году

Неужели человеку много нужно для счастья? Кому-то подавай золотые горы, а кому-то хватает и хорошей квартиры с автомобилем. Кстати, сегодня удобное транспортное передвижение – это номер один в списке наших потребностей, ведь...
Спецтехника, всеми востребованный вид автомобилей, который пользуется огромным спросом! Взять хотя бы стройки, где без спецтехники никуда! Не секрет что такие автомобили бывают разные и для абсолютно разных целей. Они отличаются...
Долгожданные версии айфонов 6s и 6s Plus уже готовы к продаже. На ежегодной презентации в Сан-Франциско, поклонники легендарных смартфонов смогли разузнать о всех сюрпризах, которые их ожидают после покупки айфона. Чем...
29 июня 2015 года на авто-шоу во Франкфурте, пройдет презентация седана и универсала А4 класса «С» нового поколения. Об этом сообщило журналистам руководство Аudi. Обе модели будут построены на глобальной платформе MLB,...
В наше время серия внедорожников Mercedes G class стала синонимом роскоши и комфорта. Каждая модель автомобиля отличается чувством повышенной изысканности, что присуще только Mercedes-Benz. Легендарный автомобиль покорил все...
4-хдверка Peugeot 508, выпуск которой начался на заводе «Юнисон» в Минской области, поступил в продажу в Республике Беларусь. Доступно 2 комплектации: Peugeot 508 Active и Peugeot 508 Allure. Стоимость базовой...
Согласно информации, размещенной на официальном сайте УГАИ, за прошедшие выходные на дорогах нашей страны произошло 400 ДТП с материальным ущербом, 26 ДТП, в которых 4 человека погибли (3 пассажира и 1 пешеход) и 27 получили...
В 2014 году доля Renault на белорусском рынке достигла 14,1%, а продажи марки выросли на 25,8%, по сравнению с прошлым годом, составив 4500 единиц. Этот результат стал рекордным для компании и позволил Renault стать лидером...
Согласно опроса, проведенного немецкими исследователями из AUTO ZEITUNG, выбрана лучшая импортируемая автомобильная компания. Чешский автопроизводитель Skoda стал победителем. В конкурсе участвовало 29 марок автомобилей....
Для каждого автовладельца важно, что бы его железный друг не только быстро и исправно ездил, но и что бы его внешний вид и вид салона радовали глаз. Безусловно, новый автомобиль выглядит безупречно с эстетической точки зрения, но...
На сегодняшний день, конкуренция в сфере автомобильного производства, очень велика. Все производители пытаются привлечь покупателей, за счет улучшения качества, используемых при отделке материалов, улучшения технических...
Рынок продажи новых автомобилей, предлагает все больше возможностей для покупки автомобиля без пробега. Дилерские центры долгое время, успешно сотрудничают с банками, которые кредитуют покупателей на выгодных условиях. Существует...
Сузуки гранд витара занимает особое место в линейке автомобилей сузуки. В данный момент компания представляет на рынке уже третье поколение полюбившейся многим концепции компактного внедорожника. Машина для людей...
Подумать только, насколько же сильно наше поколение зависит от бесчисленного количества самых разнообразных технических единиц. Несомненно, все это техническое оснащение в значительной степени облегчает и ускоряет, а также...
Про русских людей всегда во всем мире существовало множество различных поговорок и пословиц. Одна из них про вождение автомобиля. Да, речь идет именно о быстрой езде. Да кто ж ее не любит, любят, пожалуй, не только русские,...
Шевроле – это мировой производитель автомобилей. В 2011 году этой марке исполнилось 100 лет. Основал марку швейцарский механик. Эта марка получила, и получает признание по сей день. Сhevrolet Мalibu- это седан премиум...
Ленд ровер - марка английской компании. Это автомобили высокой проходимости. Эти внедорожники уже выпускаются около полувека. Компанию даже не сломило военное время. Сразу после войны в очень быстром режиме возобновился...
Автомобиль Ниссан – это японская марка. Главное представительство фирмы находится в городе Токио. Компания выпускает кроссоверы, джипы, седаны, грузовые автомобили, автобусы, резиновые лодки. Отличная модель кроссовера – ниссан...
Вы решили приобрести автомобиль в Туле. И не знаете с чего начать. Ну, первым делом просмотреть сайт из рук в руки, затем посмотреть на автомобильных рынках машинку. Или у вас есть знакомые продающие автомобиль. Что нужно знать...