Лечение любых болезней с помощью кинезиологии

Один на тысячу человек, сегодня может похвастаться идеальным здоровьем и то до первого полного обследования. Да, почти у каждого человека есть хроническое заболевание или болезнь в спящем виде, которая может в любой момент проявиться. Многие живут с плоскостопием, неправильной осанкой и даже не задумываются, что все это влияет на общее состояние человека. Многие заболевания связанны с позвоночником и суставами. Вылечить и избавить от хронического заболевания подобного типа, поможет . Да, почти у каждого человека есть хроническое заболевание или болезнь в спящем виде, которая может в любой момент проявиться. Многие живут с плоскостопием, неправильной осанкой и даже не задумываются, что все это влияет на общее состояние человека. Многие заболевания связанны с позвоночником и суставами. Вылечить и избавить от хронического заболевания подобного типа, поможет кинезиология . Это новейшее слово в лечении заболеваний. Главной особенностью является рассмотрение причины заболевания, как нарушения единства состояния опорно-двигательного аппарата, обмена веществ и нервной системы человека.





Нервная система вообще может творить ''чудеса'' и не самые хорошие. Произойти сбой в работе нервной системы, человек может почувствовать недомогание в любом органе. Но, что самое интересное на самом деле, все органы человека здоровы, но нервная система посылает сигналы в мозг оповещающие о нарушении и орган работает, так будто он не здоров, хотя на самом деле находится в идеально состоянии. От этого естественно страдает весь организм, а как следствие другие органы могут реально выйти из строя, ведь все функции работают не слаженно.





Длительность одного сеанса - 60 минут. Минимальны курс лечения, от 5 сеансов. Если заказывать сразу несколько сеансов, то можно получить скидку на лечение. Вот лишь некоторые болезни которые можно вылечить с помощью кинезиологии:

- Боли в коленях;

- Артрозы коленного сустава;

- Хондромаляции;

- Боли в стопах;

- Тендинит ахилова сухожилия;

- Боли в копчике;

- Радикулит;

- Снижение объема движения в шее;

- Межпозвонковые грыжи;

- Боли внизу живота.





Как видно из списка, все эти болезни не связаны. Они могут проявляться из-за обычного нарушения в работе организма и только кинезиология может с ними справиться и выявить настоящую причину.

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