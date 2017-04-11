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      • Лечение любых болезней с помощью кинезиологии

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:29
      (голосов: 1)
      кинезиологияОдин на тысячу человек, сегодня может похвастаться идеальным здоровьем и то до первого полного обследования. Да, почти у каждого человека есть хроническое заболевание или болезнь в спящем виде, которая может в любой момент проявиться. Многие живут с плоскостопием, неправильной осанкой и даже не задумываются, что все это влияет на общее состояние человека. Многие заболевания связанны с позвоночником и суставами. Вылечить и избавить от хронического заболевания подобного типа, поможет кинезиология. Это новейшее слово в лечении заболеваний. Главной особенностью является рассмотрение причины заболевания, как нарушения единства состояния опорно-двигательного аппарата, обмена веществ и нервной системы человека.

      Нервная система вообще может творить ''чудеса'' и не самые хорошие. Произойти сбой в работе нервной системы, человек может почувствовать недомогание в любом органе. Но, что самое интересное на самом деле, все органы человека здоровы, но нервная система посылает сигналы в мозг оповещающие о нарушении и орган работает, так будто он не здоров, хотя на самом деле находится в идеально состоянии. От этого естественно страдает весь организм, а как следствие другие органы могут реально выйти из строя, ведь все функции работают не слаженно.

      Длительность одного сеанса - 60 минут. Минимальны курс лечения, от 5 сеансов. Если заказывать сразу несколько сеансов, то можно получить скидку на лечение. Вот лишь некоторые болезни которые можно вылечить с помощью кинезиологии:
      - Боли в коленях;
      - Артрозы коленного сустава;
      - Хондромаляции;
      - Боли в стопах;
      - Тендинит ахилова сухожилия;
      - Боли в копчике;
      - Радикулит;
      - Снижение объема движения в шее;
      - Межпозвонковые грыжи;
      - Боли внизу живота.

      Как видно из списка, все эти болезни не связаны. Они могут проявляться из-за обычного нарушения в работе организма и только кинезиология может с ними справиться и выявить настоящую причину.
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