Качественная строительная продукция по разумной стоимости

Многие компании которые выпускают продукцию для строительных работ, часто уделяют особое внимание облицовочным материалам. И это не удивительно, ведь именно эти материалы становятся в последствии лицом здания, именно они через года докажут качество продукции и надёжность в использовании. Чтобы не терять свою репутацию важно делать такие материалы красивыми, надёжными и удобными в использовании. Компания KMEW давно закрепилась на рынке строительных материалов и выпускает огромное количество высококачественной продукции, но их приоритетом являются . И это не удивительно, ведь именно эти материалы становятся в последствии лицом здания, именно они через года докажут качество продукции и надёжность в использовании. Чтобы не терять свою репутацию важно делать такие материалы красивыми, надёжными и удобными в использовании. Компания KMEW давно закрепилась на рынке строительных материалов и выпускает огромное количество высококачественной продукции, но их приоритетом являются фиброцементные панели





Компания настолько внимательно относится к своим изделиям и удаляем им настолько много времени, что сейчас в продаже уже доступны аж 400 видов фиброцементного сайдинга. Все они отличаются друг от друга в первую очередь текстурами. А в создании используются наиболее распространённые материалы, такие как древесина, природный камень и декоративный кирпич. С выпуском каждой новой коллекции сайдинга, в производстве используется разное защитное покрытие. Чаще всего задействуют акриловое или керамическое покрытие, обеспечивающее не только безупречную защиту, но и красивый внешний вид!





У фиброцементного сайдинга есть масса преимуществ и сильных сторон. Вот некоторые из них:

- Долговечность (фасадные панели из Японии создают из нескольких слоев, которые стойки к внешнему воздействию);

- Прочность (изделие устойчиво к механическим повреждениям и износу);

- Негорючесть (материал не горит и под термическим воздействием не плавиться и не выделяет токсичных веществ);

- Экологичность (в состав фиброцементных панелей не входят канцерогенные и биологически опасные вещества);

- Эстетичность (производители выпускают несколько сотен разновидностей текстур и богатой цветовой палитрой);

- Простота установки (небольшой вес и габариты изделия, позволяют без проблем и быстро выполнять работу).

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