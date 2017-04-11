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      • Качественная строительная продукция по разумной стоимости

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:18
      (голосов: 1)
      фиброцементные панелиМногие компании которые выпускают продукцию для строительных работ, часто уделяют особое внимание облицовочным материалам. И это не удивительно, ведь именно эти материалы становятся в последствии лицом здания, именно они через года докажут качество продукции и надёжность в использовании. Чтобы не терять свою репутацию важно делать такие материалы красивыми, надёжными и удобными в использовании. Компания KMEW давно закрепилась на рынке строительных материалов и выпускает огромное количество высококачественной продукции, но их приоритетом являются фиброцементные панели.

      Компания настолько внимательно относится к своим изделиям и удаляем им настолько много времени, что сейчас в продаже уже доступны аж 400 видов фиброцементного сайдинга. Все они отличаются друг от друга в первую очередь текстурами. А в создании используются наиболее распространённые материалы, такие как древесина, природный камень и декоративный кирпич. С выпуском каждой новой коллекции сайдинга, в производстве используется разное защитное покрытие. Чаще всего задействуют акриловое или керамическое покрытие, обеспечивающее не только безупречную защиту, но и красивый внешний вид!

      У фиброцементного сайдинга есть масса преимуществ и сильных сторон. Вот некоторые из них:
      - Долговечность (фасадные панели из Японии создают из нескольких слоев, которые стойки к внешнему воздействию);
      - Прочность (изделие устойчиво к механическим повреждениям и износу);
      - Негорючесть (материал не горит и под термическим воздействием не плавиться и не выделяет токсичных веществ);
      - Экологичность (в состав фиброцементных панелей не входят канцерогенные и биологически опасные вещества);
      - Эстетичность (производители выпускают несколько сотен разновидностей текстур и богатой цветовой палитрой);
      - Простота установки (небольшой вес и габариты изделия, позволяют без проблем и быстро выполнять работу).
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