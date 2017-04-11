Качественная строительная продукция по разумной стоимости

Фасадные панели представленные российской компанией «Деке Экстружн» являющейся дочерним предприятием принадлежащим немецкому концерну с главным офисом расположенным в центре Берлина, давно завоевали лидерство на российском рынке...
На просторах Российской Федерации существует не малое количество самых разнообразных производств, фабрик и прочих объектов, которые выпускают в общую реализационную сеть товарные единицы, относящиеся к категории строительных...
Современным инновационным строительным материалом являются СИП панели с плитами GB. Такие панели резко отличаются своей производительностью, многофункциональным применением, экологической чистотой, долгим сроком службы,...
Строительная отрасль постоянно находится в развитии. Появляются новые строительные материалы, разрабатываются новые методы и способы строительства. На сегодняшний день, рынок строительных материалов насыщен различными по качеству...
Одним из основных строительных материалов в современной индустрии строительства, является облицовочный кирпич. Этот материал обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм,...
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Любое здание нуждается во внешней защите, которая будет выполнять не только защитные функции, но и будет делать здание красивым. Например, часто используются фасадные металлические кассеты. Их чаще всего встречают люди, но...
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Искусственный камень. Ремонт...О ужас...Так думает каждый из нас. И это касается ремонта не только в квартире, но и на даче, и в офисе. Как избежать нервотрепки и головной боли по решению этого неприятного вопроса? Если вы решили...
В современном мире шпонированные стальные двери являются наиболее экономичным и эффективным методом украшения дверного проема. За основу панели взята 8/16-миллиметровая МДФ плита покрытая натуральным шпоновым материалом...
Отделка помещения как снаружи, так и внутри – это довольно сложное мероприятие, которое требует не только умения, но и определённого знания. Мало просто найти те материалы, которыми тот или иной современный представитель...
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Для всех изделий и конструкций из металла самым опасным явлением считается коррозия. Под коррозией понимают разрушение металлического материала под воздействием химии и электрохимии. Атмосферный кислород соприкасается с железом и...
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Всем известно, что специальная техника – это строительная техника, строительное оборудование, автотранспорт, короче, все то, что используют для выполнения ремонтных и строительных работ. Вообще спецтехника способна...