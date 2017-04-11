Как настроить пианино?

Музыка в жизни многих людей занимает первое место. Всю жизнь нас сопровождают музыканты, их произведения мы слышим повсюду: в фильмах, телепередачах, на улице и много где еще. Почти каждый пробовал хоть раз играть на каком-то инструменте или хотя бы видел как это делается. Жить без музыки мы не можем, но мало кто задумывается сколько работы проводится, что бы мы люди могли наслаждаться красивой игре на гитаре или фортепиано. И в первую очередь важно не само создание музыкального инструмента, а качество его звучания. Например, Всю жизнь нас сопровождают музыканты, их произведения мы слышим повсюду: в фильмах, телепередачах, на улице и много где еще. Почти каждый пробовал хоть раз играть на каком-то инструменте или хотя бы видел как это делается. Жить без музыки мы не можем, но мало кто задумывается сколько работы проводится, что бы мы люди могли наслаждаться красивой игре на гитаре или фортепиано. И в первую очередь важно не само создание музыкального инструмента, а качество его звучания. Например, настройка пианино играет ключевую роль в красоте музыки издаваемой с его помощью.





Практически ни одна песня не обходится без музыки, которая играется на пианино. Но, что делать если они неправильно настроено или от времени потеряло начальную звонкость. Бывает что некоторые ноты даже начинают искажаться. Это связанно с тем, что струны, которые находятся внутри пианино, теряют свои свойства или их натяжение слабнет. Это нормальный процесс, поэтому их периодически настраивают, чтобы они снова могли красиво звучать.





Сделать это самостоятельно практически невозможно, даже имея музыкальный слух. В домашних условиях этого вообще лучше не делать. Но как быть? Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые ни один год занимаются этим. Кстати имея такой опыт, они не надеяться на свои силы и умения, а используют специализированные приспособления. Они помогают точно настраивать звучание каждой струны именно так, как оно должно звучать. Обращается внимание и на тональность и на гамму.





Сама настройка, происходит довольно быстро и стоит своих денег. Хотя на самом деле, это смешные деньги за довольно сложную работу. Выполнять задания с подобной осторожностью и аккуратность, довольно сложно и учиться этому нужно годами.

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