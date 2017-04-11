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      • Международные курсы для Дантистов

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 21:31
      (голосов: 1)
      курсы для ДантистовМногие хотят получить престижную работу за границей и начать новую жизнь. Чтобы обучаться там нужны немалые средства и хорошие знания. Но, все равно поступить в учебные заведения очень сложно. К радости многих открыты курсы для подготовки высококвалифицированных кадров на медицинские факультеты. Называются эти курсы corso assistente di studio dentistico a Milano. Из названия многое становиться ясно. Дантисты всегда зарабатывают большие деньги, особенно если являются хорошими и опытными работниками. С помощью этих курсов проходящих в Милане (Италия), каждый молодой студент, сможет обучиться всем техникам, получить необходимые знание, хорошее мировое образование и даже найти там работу!

      Курс включает в себя как теоретические занятия так и практические. Его особенность в том, что обучение проходит в ускоренном режиме и ученикам не придётся ждать шесть лет, прежде чем они смогут приступить к работе. Обучают студентов настоящие профессионалы, так что передавая свой опыт, после курсов выходят уже готовые к самым сложным задачам врачи. Вот полный перечень знаний которые получат студенты этих курсов:
      - Эргономика в стоматологии;
      - Анатомия полости рта;
      - Практическая демонстрация;
      - Хирургия - имплантология;
      - Дезинфекция и стерилизация;
      - Секретариат;
      - Протезирование;
      - Пародонтология;
      - Детская стоматология, Травматология;
      - Радиология - Заключительный тест.

      По ходу обучения, будущие дантисты научатся правильно следить за инструментами, познают важность чистоты помещения и приспособлений. Научатся правильно дезинфицировать инструменты. Начать обучатся может каждый ведь нет даже ограничений по возрасту! Занятия проходят с 18:00 до 21:00. Такой курс и график, позволит максимально усвоить все уроки и закончить простые курсы, профессиональным врачом-дантистом!
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