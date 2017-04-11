Как недорого ухаживать за своим авто и держать его в чистоте?

Машина уже давно не является простым средством для передвижения. Она становится членом семьи, любимой девушкой, предметом обожания и главной целью в жизни многих людей. Такая трепетная любовь к автомобилям развилась у людей довольно давно и с каждым годом она только крепчает. Чтобы как-то воплощать свою любовь, люди стали придумывать всякие салоны по улучшению автомобилей, уходу за ними и ремонту. Например, чтобы внутри было чисто, понадобится химчистка салона авто. Именно такая процедура поможет избавиться от всех неудачных обедов, капель масла и прочего, что сохранилось на обшивке автомобиля.
Абсолютно все транспортные средства рано или поздно, нуждаются в мойке. Некоторые авто владельцы предпочитают заниматься чисткой своей машины самостоятельно, хотя иногда все равно пользуются услугой авто-моек. Большинство же...
Для любого обладателя автомобиля, важно знать что с его средством передвижения все в порядке, все исправно и не подведёт в важный момент. Что бы быть уверенным в своем авто, нужно обслуживать его и проводить регулярное ТО. Для...
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Если Вы очень много времени находитесь в машине? Или просто длительное время добираетесь до пункта назначения? Все это отнимает немало сил! Задумывались почему? Научно доказано, что такое влияние на человека оказывает постоянный...
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Из года в год постоянно и неукоснительно растет общее количество тех лиц, которые обзаводятся собственными автомобилями. И такое положение дел явно не случайно. Дело в том, что имея собственный транспорт, тому или иному человеку...
Наверняка, на сегодняшний день в каждой семье есть своя «ласточка», а то и две. Это или Пыжик, или Маздочка, или Бэха, или Мерин, или Бумер и так далее. Понятно, что речь идет о наших железных конях. Без них, мы как без ног. Тот,...
Для каждого автовладельца важно, что бы его железный друг не только быстро и исправно ездил, но и что бы его внешний вид и вид салона радовали глаз. Безусловно, новый автомобиль выглядит безупречно с эстетической точки зрения, но...
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Те современные представители человечества, которые в свое время стали автолюбителями или просто обыкновенными владельцами свои собственных авто, рано или поздно приходят к тому, что надо бы или поменять своего железного коня на...
Сегодня наличием автомобиля никого не удивишь. Автомобиль уже давно перестал считаться предметом роскоши. В наш век скоростей без него никак не обойтись, особенно если вы человек деловой и занятой. Да и обычным людям, не...
Транспортные средства. В нашем мире их настолько много, что порой человеку становится довольно проблематично даже передвигаться между ними, а не то что приобретать и эксплуатировать. Такая популярность личного автотранспорта...
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